"Cały front upadnie". Elon Musk grozi wyłączeniem systemu Starlink

"Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie" - zauważył Musk. "To, czym jestem naprawdę zmęczony, to wieloletnia rzeź i zastój, które Ukraina nieuchronnie przegra" - dodał.

"Każdy, komu zależy, kto umie myśleć i naprawdę to rozumie, musi chcieć zatrzymać tę maszynkę do mielenia mięsa. Pokój teraz!" - wezwał miliarder.

Elon Musk apeluje o nałożenie sankcji na ukraińskich oligarchów

W zamieszczonym obok wpisie zaapelował do nałożenia sankcji na "10 największych oligarchów Ukrainy, szczególnie tych z willami w Monako". "To wojna zakończyłaby się błyskawicznie, do rozwiązanie tego problemu" - uznał Musk.

SpaceX dostarczył od początku rosyjskiej inwazji Ukrainie dziesiątki tysięcy terminali podłączonych do sieci satelitarnej Starlink. Urządzenia zapewniają ukraińskim żołnierzom utrzymanie łączności w trudnych warunkach frontowych.

USA wstrzymały pomoc wojskową Ukrainie. Elon Musk zrobi kolejny krok?

Zapowiedź Elona Muska wpisuje się w retorykę administracji Donalda Trumpa, która zdecydowała się zawiesić wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy. Ruch ten dotyczy wszelkich form pomocy, w tym broni będącej już w drodze na Ukrainę, także w Polsce.

Decyzja została ogłoszona kilka godzin po tym, jak prezydent Trump zapewniał publicznie, że "nawet nie prowadził takich rozmów". Jednocześnie ponownie oskarżył ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o brak chęci do zakończenia wojny – w przeciwieństwie do Władimira Putina, który, według Trumpa, rzekomo dąży do pokoju.