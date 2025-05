Konklawe 2025. Kiedy i o której konklawe 2025? Gdzie oglądać transmisję na żywo? Kiedy poznamy nowego papieża?

Konklawe 2025 to wydarzenie o wielowiekowej tradycji, łączące rytuał z nowoczesnymi środkami bezpieczeństwa, które z niecierpliwością obserwują miliony wiernych i mediów na całym świecie. Konklawe rozpocznie się w środę, 7 maja 2025 roku w Watykanie.O godz. 10:00 kardynałowie zgromadzą się w bazylice św. Piotra na mszę "Pro eligendo Papa", czyli w intencji wyboru papieża, którą poprowadzi dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. O godz. 16:30 kardynałowie wejdą do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie zostaną zamknięci, aby dokonać wyboru nowego papieża. Towarzyszyć temu będzie śpiew hymnu "Veni Creator Spiritus" oraz złożenie przysięgi zachowania tajemnicy obrad.

W konklawe 2025 weźmie udział rekordowa liczba 133 kardynałów-elektorów (czyli kardynałów poniżej 80. roku życia), pochodzących z 71 krajów. Przewodniczącym obrad będzie kardynał Pietro Parolin, najstarszy pod względem nominacji kardynał-biskup uprawniony do udziału w wyborze papieża, ponieważ dziekan i wicedziekan Kolegium Kardynalskiego nie są elektorami.

Warto dodać, że konklawe musi rozpocząć się najwcześniej 15, a najpóźniej 20 dni po śmierci papieża – w tym przypadku papież Franciszek zmarł 21 kwietnia 2025, więc termin 7 maja mieści się w tym przedziale.

4 polscy kardynałowie na konklawe 2025

Na konklawe 2025 z Polski weźmie udział czterech kardynałów-elektorów: Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski oraz Grzegorz Ryś. Wszyscy są uprawnieni do głosowania, ponieważ nie przekroczyli 80. roku życia na dzień rozpoczęcia wakatu Stolicy Apostolskiej. Stanisław Ryłko i Kazimierz Nycz zostali mianowani kardynałami przez Benedykta XVI, natomiast Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś to nominaci papieża Franciszka.

Przebieg i rytuały konklawe

Kardynałowie-elektorzy są odizolowani od świata zewnętrznego, zamknięci w Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie odbywają się głosowania. Każdego dnia przeprowadzane są maksymalnie cztery głosowania: dwa rano i dwa po południu. Nowy papież musi uzyskać większość dwóch trzecich głosów. Wynik głosowania jest komunikowany światu przez dym unoszący się z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej: czarny dym (fumata nera) oznacza brak wyboru, biały dym (fumata bianca) – wybór nowego papieża. Po wyborze nowego papieża ogłasza się to słowami "Habemus Papam" z balkonu bazyliki św. Piotra.

Tajemnica i bezpieczeństwo konklawe

Konklawe jest owiane ścisłą tajemnicą. Kardynałowie, ale także wszyscy zaangażowani w przygotowania (kucharze, technicy, operatorzy wind, żandarmi, Gwardia Szwajcarska) składają uroczystą przysięgę milczenia. Wokół Kaplicy Sykstyńskiej działają wojskowe zagłuszarki, blokujące wszelkie urządzenia podsłuchowe i rejestrujące obraz i dźwięk. Każda próba ujawnienia przebiegu konklawe może skutkować ekskomuniką.

Czas trwania konklawe 2025. Jak długo będzie trwało konklawe?

Konklawe może trwać od kilku godzin do kilku dni. W ciągu ostatnich 100 lat żadne konklawe nie trwało dłużej niż pięć dni. Najkrótsze konklawe trwało kilka godzin (1503 rok), najdłuższe w XIII wieku trwało trzy lata. Konklawe 2025 jest wyjątkowe, ponieważ większość kardynałów-elektorów została mianowana przez papieża Franciszka, co może wpłynąć na wybór kandydata kontynuującego jego reformy, takie jak większa otwartość Kościoła, dialog międzyreligijny czy decentralizacja władzy. Wybór nowego papieża będzie miał znaczenie nie tylko dla Kościoła, ale także dla polityki międzynarodowej i kwestii społecznych, takich jak zmiany klimatu, migracje czy wojny.

Kiedy poznamy nowego papieża?

Jeśli konklawe przebiegnie sprawnie, nowy papież zostanie wybrany i ogłoszony między 7 a 10 maja 2025 roku. Pierwsze głosowanie spodziewane jest już pierwszego dnia konklawe, 7 maja wieczorem. Pierwsza informacja o przebiegu głosowania pojawi się w środę około godziny 20:00 w postaci dymu wydobywającego się z Kaplicy Sykstyńskiej. Wynik wyboru nowego papieża będzie sygnalizowany dymem z komina Kaplicy Sykstyńskiej – biały dym oznacza wybór papieża, czarny brak decyzji. Po wyborze nowy papież pojawi się na balkonie bazyliki św. Piotra, aby ogłosić swoje imię i przyjąć hołd wiernych.

W kolejne dni konklawe, od czwartku 8 maja, głosowania odbywać się będą cztery razy dziennie – dwa rano (po 9:30) i dwa po południu (po 16:30). Dym informujący o wynikach porannych głosowań pojawi się około godziny 12:00, a o wynikach popołudniowych około 19:00.

Informacja o wyborze nowego papieża

Informacja o wyborze nowego papieża jest przekazywana publicznie poprzez biały dym wydobywający się z komina Kaplicy Sykstyńskiej. Dodatkowym sygnałem jest bicie dzwonów Bazyliki św. Piotra. Dzieje się to zazwyczaj po porannej turze głosowań (około 12:00) lub po popołudniowej turze głosowań (około 19:00) w dniach następujących po pierwszym dniu konklawe, aż do momentu dokonania wyboru. W pierwszym dniu konklawe (środa, 7 maja) informacja o pierwszym głosowaniu spodziewana jest około 20:00.

Najważniejsze informacje o konklawe 2025

Konklawe 2025 rozpocznie się 7 maja, a o 16:30 kardynałowie wejdą do Kaplicy Sykstyńskiej na obrady.

Kardynałowie będą głosować w tajemnicy, izolowani od świata.

Wynik będzie komunikowany przez dym z komina Kaplicy.

Nowy papież zostanie wybrany najprawdopodobniej między 7 a 10 maja 2025 roku.

Gdzie można obejrzeć konklawe 2025? Konklawe 2025 transmisja

Konklawe 2025 można obejrzeć na żywo na przykład na platformie YouTube na kanale Vatican News - Polski: https://www.youtube.com/watch?v=x4F6qn3VCTs&ab_channel=VaticanNews-Polski

Kanał ten będzie również na bieżąco informować o wynikach głosowania. Co ważne, wybór papieża ma charakter tajny. Z tego względu nie ma transmisji na żywo z samego głosowania. Natomiast przebieg konklawe można śledzić także w programach informacyjnych TVP Info, Polsat News, czy TVN24.

Kto może zostać nowym papieżem?

Jak twierdzi historyk Tomasz Rowiński, największe szanse na wybór mają kandydaci kojarzeni z pontyfikatem Franciszka. Sądzę, że kandydaci z drużyny papieża wciąż mają znaczne szanse, np. kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu, czy jeden z liderów Wspólnoty Sant’Egidio kard. Matteo Zuppi – powiedział historyk w rozmowie z PAP. Wśród głównych kandydatów na nowego papieża wymieniani są najczęściej: Kard. Matteo Zuppi (Włochy), Kard. Pietro Parolin (Włochy), Kard. Luis Antonio Tagle (Filipiny), Kard. Peter Turkson (Ghana), Kard. Robert Sarah (Gwinea), Kard. Pierbattista Pizzaballa (Włochy), Kard. Péter Erdő (Węgry).

Kto zostanie nowym papieżem? Oto potencjalni kandydaci na następcę papieża Franciszka w 2025 roku

Agencja Reutera podkreśla, że przewidzenie, kto zostanie kolejnym papieżem, nie należy do prostych zadań. Przywołują stare powiedzenie o faworycie, który wchodzi na konklawe jako "papież", a wychodzi jako kardynał, dodając, że faktycznie, poprzednie konklawe pokazały, iż główni kandydaci nie zostali wybrani. Mimo tej trudności i historycznych przykładów, nawet w sytuacji, gdyby od śmierci Franciszka minęły zaledwie godziny, media natychmiast publikują listy potencjalnych następców, czyli "papabile". Zestawienia takie przygotowały już m.in. Reuters, Newsweek, Sky News oraz strona College of Cardinals Report, a we wszystkich tych źródłach niezmiennie pojawiają się dwa nazwiska: Péter Erdő i Pietro Parolin.

Kandydat na kolejnego papieża: Péter Erdő

Péter Erdő z Węgier jest wymieniany wśród czołowych kandydatów (papabile) na następcę papieża Franciszka. Jego kandydatura była brana pod uwagę już podczas konklawe w 2013 roku. Kardynał Erdő szybko piął się po szczeblach kościelnej kariery, zostając biskupem w wieku 40 lat, a kardynałem w wieku 51 lat za pontyfikatu Jana Pawła II. Obecnie ma 72 lata. Reuters określa go mianem kandydata kompromisowego – pomimo konserwatywnego zaplecza, potrafi odnaleźć wspólny język ze środowiskami bliskimi Franciszkowi. Z drugiej strony, kardynał Erdő wyraźnie sprzeciwił się wezwaniu papieża do przyjmowania uchodźców, porównując to do handlu ludźmi, co agencja interpretuje jako możliwe poparcie dla polityki premiera Orbana. Choć biegle mówi w wielu językach, jego umiejętności oratorskie nie są ponoć wybitne.

Kandydat kompromisowy na papieża: Pietro Parolin

Pietro Parolin z Włoch jest postrzegany jako potencjalny kandydat kompromisowy. Za pontyfikatu papieża Franciszka zajmował stanowisko sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, będąc tym samym drugą najważniejszą osobą w watykańskiej hierarchii. Wcześniej, w czasach Benedykta XVI, pełnił istotną funkcję podsekretarza do spraw relacji z innymi państwami. Obecnie ma 70 lat. Godność kardynała nadał mu papież Franciszek. Pomimo tego, Parolin nie zawsze zgadzał się z papieżem Franciszkiem; w przeszłości nazwał legalizację małżeństw jednopłciowych "porażką ludzkości" i sprzeciwiał się próbom błogosławienia par homoseksualnych przez duchownych w Niemczech. Odegrał kluczową rolę w nawiązaniu bliższych relacji Watykanu z Chinami i Wietnamem, co spotkało się z krytyką ze strony niektórych środowisk konserwatywnych.

Czy Matteo Maria Zuppi będzie następnym papieżem?

Matteo Maria Zuppi to 69-letni Włoch, mianowany kardynałem przez papieża Franciszka. Podobnie jak Franciszek, Zuppi jest ceniony za pomoc ubogim i skromne usposobienie, przez co niekiedy określa się go mianem "księdza ulicy". W ostatnich latach aktywnie uczestniczył w działaniach dyplomatycznych jako wysłannik papieski w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Potencjalny kandydat na nowego papieża: Luis Antonio Tagle

Z kolei Luis Antonio Tagle bywa porównywany do argentyńskiego papieża, a agencja Reuters niekiedy wprost nazywa go "azjatyckim Franciszkiem". W latach 2015-2022 stał na czele Caritas Internationalis, międzynarodowej konfederacji zrzeszającej katolickie organizacje charytatywne, społeczne i rozwojowe. Tagle jest Filipińczykiem; jego wybór oznaczałby, że zostałby pierwszym papieżem pochodzącym z Azji. Obecnie ma 67 lat, a godność kardynała otrzymał w 2012 roku, jeszcze podczas pontyfikatu Benedykta XVI.

Kolejny kandydatów na następcę papieża Franciszka: Jean-Marc Aveline

Jean-Marc Aveline, urodzony w Algierii i wychowany w Marsylii, również jest wymieniany w gronie potencjalnych kandydatów na następcę papieża Franciszka. Według agencji Reuters, 66-letni arcybiskup Marsylii bywa w niektórych kręgach określany mianem Jana XXIV, co ma związek z domniemanym fizycznym podobieństwem do Jana XXIII. Reuters przypomina również, że sam papież Franciszek wspominał, iż jego następca mógłby przyjąć właśnie to imię. Jego poglądy na takie kwestie jak imigracja czy stosunki ze światem muzułmańskim są zbieżne z podejściem papieża Franciszka. Choć znany z poczucia humoru i swobody, Aveline jest także wykształconym intelektualistą z dwoma doktoratami (z filozofii i teologii). W przypadku wyboru, byłby najmłodszym papieżem od czasu pontyfikatu Jana Pawła II. Pewną trudność może stanowić fakt, że choć rozumie język włoski, nie mówi nim płynnie, co może być problemem dla osoby sprawującej urząd biskupa Rzymu.

Kardynał z szansami na objęcie papiestwa: Jose Tolentino de Mendonçi

W gronie kardynałów z szansami na objęcie papiestwa pojawia się również nazwisko Jose Tolentino de Mendonçi. Ten pochodzący z Madery w Portugalii duchowny ma 59 lat, co czyni go stosunkowo młodym kandydatem na zwierzchnika Kościoła. Został mianowany kardynałem przez Franciszka w 2019 roku. Mendonça jest znanym poetą, biblistą i byłym pracownikiem naukowym, a jego kandydaturę wyróżniają postępowe poglądy.

Pierbattista Pizzaballa zostanie następcą papieża Franciszka?

Potencjalnym kandydatem na papieża jest także 60-letni Włoch Pierbattista Pizzaballa, który pełni funkcję łacińskiego patriarchy Jerozolimy. Kardynałem został mianowany dwa lata temu. Większość jego pracy koncentruje się na regionie Bliskiego Wschodu. W 2023 roku zadeklarował gotowość oddania się w ręce Hamasu w zamian za uwolnienie porwanych dzieci. Wielokrotnie zabierał głos, apelując o zawarcie porozumienia pokojowego w Strefie Gazy.