Andrij Portnow, były doradca prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, został zastrzelony w Pozuelo de Alarcón, na zachodnich przedmieściach Madrytu.

Według hiszpańskiej policji oraz źródeł bliskich śledztwu, napastnik – lub kilku sprawców – czekał na Portnowa przy bramie amerykańskiej szkoły, do której polityk przywoził swoje dzieci. Gdy wsiadał do samochodu, padły strzały. Portnow został trafiony czterokrotnie w klatkę piersiową i raz w głowę. Sprawcy szybko zbiegli z miejsca zbrodni. Jak informuje dziennik "El País", mogło ich być dwóch lub trzech.

Zamach pod Madrytem. Kim był Andrij Portnow?

Andrij Portnow urodził się w 1973 roku w Ługańsku. Swoją karierę rozpoczął w 1997 roku, podjął pracę w Państwowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy. W latach 2006–2010 był posłem do ukraińskiego parlamentu, a w 2010 roku objął stanowisko zastępcy szefa administracji prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.

Kierował również Głównym Zarządem ds. Reformy Sądownictwa i Systemu Sądowniczego. Pełnił funkcję pierwszego zastępcy szefa administracji prezydenta do lutego 2014 roku, kiedy to Janukowycz uciekł z Ukrainy po masowych protestach i kryzysie politycznym. Po tym wydarzeniu Portnow wyjechał z kraju i zajął się prywatną praktyką prawniczą.

W styczniu 2015 roku ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych umieściło Portnowa na liście poszukiwanych w związku z zarzutami o przywłaszczenie mienia przez nadużycie władzy. Poszukiwania jednak wkrótce zostały zawieszone, gdyż nie udało się ustalić dokładnego miejsca jego pobytu.

Portnow uciekł z Ukrainy w 2022 roku

Portnow mieszkał w Austrii do 2019 roku, po czym powrócił na Ukrainę. W 2021 roku USA nałożyły na niego sankcje, uzasadniając je tym, że dzięki łapówkom nawiązał szerokie kontakty w ukraińskim wymiarze sprawiedliwości i służbach, co pozwalało mu wpływać na decyzje sądów.

Po powrocie na Ukrainę Portnow złożył skargi do Państwowego Biura Śledczego, czyli ukraińskiej agencji odpowiedzialnej za ściganie przestępstw popełnianych przez osoby na wysokich stanowiskach, przeciwko byłemu prezydentowi Petro Poroszence. Oskarżał go o "działania przestępcze" w trakcie sprawowania urzędu. Z kolei w czerwcu 2022 roku, według śledczego projektu „Schemy”, Portnow opuścił Ukrainę.

Kim jest Wiktor Janukowycz?

Wiktor Janukowycz to polityk, który pełnił funkcję prezydenta Ukrainy w latach 2010–2014. Jego kadencja zakończyła się gwałtownie podczas protestów Euromajdanu, które doprowadziły do jego ucieczki do Rosji. Janukowycz był kojarzony z prorosyjską polityką i postrzegany jako symbol korupcji oraz autorytarnego stylu rządzenia.