O swojej decyzji 53-letni Elon Musk poinformował w środę we wpisie zamieszczonym na należącej do niego platformie społecznościowej X. Agencja Associated Press (AP) podkreśla, że zamyka to burzliwy okres, charakteryzujący się tysiącami zwolnień oraz gruntowną restrukturyzacją agencji rządowych. Choć Musk podjął wiele działań, ich efekty były znacznie skromniejsze, niż zakładano.

Opór rządu Trumpa przeciw reformom Muska

PoczątkowoMusk planował redukcję rządowych wydatków o 2 bln dolarów, lecz ostatecznie udało mu się zmniejszyć tę kwotę do 150 mld. Spotkał się przy tym ze zdecydowanym oporem ze strony innych członków administracji Trumpa, którzy sprzeciwiali się jego reformom.

"Kończąc mój zaplanowany czas jako specjalny pracownik rządowy, chciałbym podziękować prezydentowi Donaldowi Trumpowi za możliwość działania na rzecz redukcji zbędnych wydatków. Misja DOGE będzie się tylko umacniać, stając się fundamentalnym elementem funkcjonowania całego rządu" – ocenił Musk.

Musk: Nie da się pogodzić wielkości z estetyką

Musk, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie i właścicielem wielu znanych firm, w tym Tesli i SpaceX, już wcześniej zapowiadał rozbrat z polityką i poświecenie się zarządzaniu biznesem.

Jego odejście zbiegło się z publiczną krytyką kluczowego elementu legislacyjnego administracji Trumpa, który określił jako "olbrzymi projekt ustawy budżetowej". W wywiadzie dla CBS Musk wyraził rozczarowanie tym, co prezydent Trump nazwał swoim "wielkim, pięknym projektem ustawy". Argumentował, że nie da się pogodzić wielkości z estetyką.

Musk: To było znacznie trudniejsze, niż przewidywałem

AP zwraca uwagę, że mimo początkowego zaangażowania co najmniej 250 mln dolarów w kampanię Trumpa i wyrażenia silnego poparcia dla prezydenta, Musk z czasem coraz bardziej frustrował się biurokratycznymi wyzwaniami Waszyngtonu. Przyznał, że starcie z administracją federalną było "znacznie trudniejsze niż przewidywałem". Określił swoje zmagania na rzecz reform jako "ciężką walkę".

Projekt cięć budżetowych na miliardy dolarów

Biały Dom przesłał do Kongresu projekt cięć budżetowych na łączną kwotę 9,4 mld dolarów, obejmujący m.in. redukcję finansowania radia i telewizji publicznej oraz pomocy zagranicznej. Republikański spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson zapowiedział dalsze cięcia w oparciu o ustalenia DOGE.

Według Kongresowego Biura Budżetowego (CBO) pakiet legislacyjny Trumpa zwiększy federalny deficyt o 3,8 bln dolarów w ciągu kolejnej dekady. Kłóci się to z argumentacją Republikanów, którzy twierdzą, że wzrost gospodarczy zneutralizuje skutki budżetowe.