I stało się. Wojna wkracza do kolejnego obwodu Ukrainy – dniepropietrowskiego. Choć jeszcze oficjalnie Kijów tego przyznał, to analitycy wskazują, że oddziały armii Putina sforsowały granice regionu w co najmniej dwóch miejscach. Fiński analityk Emil Kastehelmi twierdzi, że rozwijanie natarcia na tym kierunku może pomóc Rosjanom w oblężeniu strategicznego Pokrowska.