Według szefa Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej (KMVA), Timura Tkaczenki, Rosjanie użyli przeciwko stolicy aż 175 dronów, ponad 14 pocisków manewrujących oraz co najmniej dwóch rakiet balistycznych. Najpoważniejsze zniszczenia odnotowano po bezpośrednim trafieniu w budynek mieszkalny – rakieta przebiła wszystkie kondygnacje, od najwyższych pięter aż po piwnicę.

W wyniku ataku zginęło co najmniej 14 osób, a liczba ofiar może wzrosnąć – pod gruzami trwają poszukiwania. Wśród zabitych znajduje się obywatel USA. Liczba rannych wzrosła do 99, z czego 59 osób zostało przetransportowanych do miejskich placówek medycznych. Co najmniej 5 mieszkańców zniszczono bloku w dzielnicy sołomiańskiej jest uznawanych za zaginionych.

Minister spraw wewnętrznych, Ihor Kłymenko, potwierdził, że rakieta balistyczna trafiła w kijowski wieżowiec, przebijając wszystkie dziewięć pięter. Łącznie 27 różnych lokalizacji w Kijowie znalazło się pod ostrzałem – były to m.in. budynki mieszkalne, placówki edukacyjne oraz obiekty infrastruktury krytycznej.

Ostrzał Odessy. Nie żyje kobieta, są ranni

Rosyjskie drony spadły też na infrastrukturę cywilną, domy mieszkalne, przedszkole w Odessie.

Z danych ukraińskiego MSW wynika, że w mieście zginęła jedna osoba – 60-letnia kobieta, której ciało odnaleziono pod gruzami. Trwają poszukiwania kolejnej zaginionej kobiety. 17 osób zostało rannych, w tym kobieta w ciąży i 17-letnia dziewczyna. Jedna osoba została hospitalizowana, pozostałym udzielono pomocy ambulatoryjnej.