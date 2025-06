Konflikt w Ukrainie zniszczył iluzję, że Europa jest zabezpieczona przed wojną. Kraje, które znajdowały się pod okupacją sowiecką, wiedzą aż za dobrze, jak szybko mogą przybyć rosyjskie wojska - czytamy w "Politico".

Mamy tu groźnych sąsiadów: Rosję i Białoruś - powiedział Daniel Naumovas, wiceminister zdrowia Litwy. Przesmyk suwalski jest uważany za jeden z najbardziej prawdopodobnych celów przyszłego ataku Rosji. To wąski pas terytorium Polski wokół Suwałk i Augustowa, który łączy Polskę z Litwą, Łotwą i Estonią. Jednocześnie oddziela należący do Rosji obwód królewiecki od Białorusi. W dużym uproszczeniu można założyć, że przesmyk suwalski to granica polsko-litewska.

Rosja zaatakuje w ciągu 5 lat?

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte wezwał wszystkie kraje członkowskie do przeznaczenia większej ilości pieniędzy na własną obronę, ostrzegając w zeszłym tygodniu, że Rosja może być gotowa do użycia siły militarnej przeciwko NATO w ciągu pięciu lat. Dla krajów na wschodzie NATO gotowość do wojny nie jest opcjonalna - jest pilna - podkreśla "Politico".

Dlatego Polska podczas swojej rotacyjnej prezydencji w Radzie UE, której głównym tematem było bezpieczeństwo Europy, poruszyła kwestię m.in. bezpieczeństwa zdrowotnego w czasach konfliktu. Polacy i mieszkańcy krajów bałtyckich muszą przygotować się na najgorsze - podkreśla Agnese Valuliene, sekretarz stanu w łotewskim ministerstwie zdrowia.

"Rosja atakuje infrastrukturę cywilną"

Wiemy na pewno, że Rosja atakuje infrastrukturę cywilną i struktury energetyczne, a to oznacza, że ​​nie można mieć takich sytuacji, w których szpital nie działa, ponieważ występują problemy z elektrowniami - powiedział Vaiknemets. Wiele szpitali w Europie Wschodniej - relikty ery radzieckiej - jest szczególnie narażonych.

Mamy wysokie budynki, mamy duże budynki. Znajdują się w jednym kompleksie, w jednym obszarze - dodał Vaiknemets. Niewiele krajów UE jest krajami pierwszej linii. Dla nas ta kwestia jest bardziej istotna– powiedziała Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w polskim ministerstwie zdrowia.