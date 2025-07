Śmierć menadżera Transnieftu. Ruszyło już śledztwo

Ciało Badałowa znaleziono rano 4 lipca. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Uruchomiono już śledztwo w sprawie wyjaśnienia okoliczności jego śmierci. Wielu podejrzany wydaje się fakt, że chociaż mężczyzna mieszkał w apartamencie na 10. Piętrze, to wypadł z balkonu na 17.

Reklama

Według propagandowej agencji TASS, powołującej się na nieoficjalne źródła, wstępna wersja śledczych zakłada samobójstwo. Jak dotąd nie wydano żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Kariera Andrieja Badałowa

Transnieft to państwowe rosyjskie przedsiębiorstwo zajmujące się transportem ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Firma zarządza największą na świecie siecią ropociągów. Badałow pełnił funkcję wiceprezesa firmy od 2021 r. Nadzorował obszary związane z technologią informatyczną oraz automatyzacją procesów produkcyjnych i biznesowych.

Wcześniej, od 2019 roku, kierował Instytutem Badawczym "Woschod", który rozwijał systemy zautomatyzowane, m.in. dla rosyjskiego procesu wyborczego oraz systemów wymiaru sprawiedliwości.

Reklama

Seryjny samobójca krąży wśród menedżerów Putina

Śmierć Badałowa wpisuje się w serię niewyjaśnionych zgonów menedżerów rosyjskich spółek energetycznych, do których doszło w ciągu ostatnich trzech lat. Była to już co najmniej dziesiąta tego typu śmierć.

W styczniu 2022 roku znaleziono martwego Leonida Szulmana, szefa działu transportu Gazprom-Invest. Miesiąc później zmarł Aleksandr Tiuliakow, wicedyrektor Gazpromu ds. bezpieczeństwa. W kwietniu zginął były wiceprezes Gazprombanku Władisław Awajew, a także były menedżer Novateku Siergiej Protosenia, który został znaleziony martwy wraz z rodziną w Hiszpanii. W maju zmarł były członek zarządu Łukoilu Aleksandr Subbotin.

W lipcu w basenie swojej posiadłości z raną postrzałową głowy odnaleziono Jurija Woronowa, szefa firmy transportowej Astra Shipping współpracującej z Gazpromem w Arktyce. We wrześniu zmarł wiceprezes Łukoilu Rawił Maganow, który wypadł z okna szpitala. W lutym 2023 r. odnaleziono martwego Wiaczesława Rowniejkę, partnera zięcia Borysa Jelcyna z branży naftowej. W październiku zmarł przewodniczący rady dyrektorów Łukoilu, Władimir Niekrasow.

Zmarli także miliarder Mychajło Watford w Wielkiej Brytanii (marzec 2022), deputowany rosyjski Pawieł Antow i jego towarzysz Władimir Bydanow w Indiach (grudzień 2022).