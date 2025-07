Zatrzymanie w Kolumbii. Jest komunikat policji

Policja zatrzymała Santosa w Barranquilli – portowym mieście na północy Kolumbii. Z wpisu w mediach społecznościowych wynika, że mężczyzna ma zostać poddany ekstradycji.

Reklama

"Podejrzany stworzył grupę, której celem było przeprowadzanie zamachów terrorystycznych w Europie, a także prowadził działania szpiegowskie wobec firmy dostarczającej drony Ukrainie" – czytamy w oficjalnym komunikacie funkcjonariuszy z Ameryki Południowej.

Obserwował fabrykę dronów. Przygotowywał zamach na bazę NATO

Santos miał prowadzić obserwację firmy UAB TVC Solutions z Szawli na północnej Litwie, która dostarczała drony dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Mężczyzna miał również przygotowywać zamach na terenie bazy lotniczej NATO w tym samym mieście.

Jak podaje litewska telewizja publiczna LRT, Santos przybył na Litwę 2 września 2024 r., a następnie wyjechał do Norwegii. Tam również miał kontynuować przygotowania do zamachu w Szawlach.

Santos dorastał w Petersburgu. "Uciekł przed poborem"

Początkowo informowano, że Santos jest obywatelem Kolumbii. Jednak jak ustalił rosyjski niezależny serwis Agentstwo, mężczyzna posiada również obywatelstwo rosyjskie. Dorastał w Petersburgu, a opuścił Rosję dopiero po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. Jak twierdzi matka aresztowanego, Amaya Santos, obawiano się, że Gonzalo może zostać powołany do armii.

Co ważne, kobieta potwierdziła w rozmowie z dziennikarzami, że jej syn faktycznie przebywał na Litwie we wrześniu 2024 r. Jednak stanowczo zaprzeczyła, by miał jakikolwiek związek z zarzucanymi mu aktami terrorystycznymi.

Reklama

To stała praktyka Rosjan

Rosyjscy szpiedzy często podszywają się pod cudzoziemców, aktywnie korzystając z drugiego paszportu. Przykładem może być sprawa z października 2022 r., kiedy norweski sąd postawił zarzuty szpiegostwa pracownikowi Uniwersytetu Arktycznego w Tromsø. Mężczyzna przedstawiał się jako "naukowiec z Brazylii", a w rzeczywistości był obywatelem Rosji – Michaiłem Mikuszynem.

Serwisy śledcze The Insider i Bellingcat potwierdziły, że Mikuszyn był funkcjonariuszem rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU.