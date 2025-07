Atak na zakłady w Taganrogu

Taganrog znajduje się na południu Rosji, ponad 150 km od linii frontu. Znajdują się tutaj zakłady lotnicze im. G. M. Berijewa. Produkowane były tutaj między innymi rosyjskie samoloty wczesnego ostrzegania A-50 Szmiel.

Reklama

O nalocie dronów na miasto burmistrz Swietłana Kambułowa poinformowała w swoim kanale na Telegramie. Jak napisała, "dron został zestrzelony, a jego szczątki spadły na teren zakładów im. Berijewa". Kambułowa zaznaczyła, że nikt nie ucierpiał, a na miejscu pracują służby ratunkowe.

Narracja o "zestrzelonym dronie, który doprowadził do pożaru', to norma w strategii komunikacyjnej rosyjskich władz o nalotach. W rzeczywistości nie wiadomo jeszcze, jaka jest skala zniszczeń. Wykażą to zapewne dopiero zdjęcia satelitarne albo nagrania strażaków wrzucone do mediów społecznościowych.

Eksplozje w Łuchowicy

Reklama

Miasto Łuchowicy leży około 120 km na południowy wschód od Moskwy. Od lat 50. XX wieku działają tam zakłady lotnicze im. Woronina. Produkują one słynne myśliwce MiG.

Niezależny rosyjski kanał Astra na Telegramie, dzięki źródłom w Ministerstwie ds. Sytuacji Nadzwyczajnych FR, ustalił, że ukraińskie bezzałogowce uderzyły w fabrykę 11 lipca około godz. 1 czasu lokalnego.

"Co najmniej dwa drony spadły na terytorium przedsiębiorstwa i uszkodziły stację sprężarek na terenie zakładu. Jedna ze ścian budynku stacji częściowo się zawaliła. Według wstępnych ustaleń nikt nie został ranny" – czytamy we wpisie Astry.

Wybuchy w Dubnej i Tule

W Dubnej, około 100 km na północ od Moskwy, działa przedsiębiorstwo "Kronsztadt", zajmujące się projektowaniem dronów. W jego rejonie również ostatniej nocy słychać było wybuchy.

Eksplozje słyszeli także mieszkańcy Tuły (160 km na południe od Moskwy). Jak podaje Astra, jedno z nagrań opublikowanych przez świadków w mediach społecznościowych zostało zlokalizowane w pobliżu aż trzech kompleksów związanych z przemysłem obronnym: Biura Konstrukcyjnego im. A. G. Szipunowa (projektowanie broni precyzyjnej), zakładów NPO „SPLAW” (produkcja systemów artylerii rakietowej), przedsiębiorstwa AO Szczegłowski Wał (projektowanie systemów obrony przeciwlotniczej i broni strzeleckiej).



Na razie brak informacji, który z obiektów mógł być celem ataku. Kanał Telegram „Wiatr Krymu” donosi, że prawdopodobnym celem nalotu było właśnie Biuro Konstrukcyjne im. Szipunowa.

Rosyjskie MON podało, że w nocy nad Rosją zestrzelono 155 ukraińskich dronów. Najwięcej, 53, nad obwodem kurskim.