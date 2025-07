Izraelski Sąd Najwyższy orzekł, że Naczelny Rabinat musi zezwolić kobietom na przystępowanie do egzaminów uprawniających do uzyskania ordynacji rabinackiej – informuje we wtorek "Haarec". Rewolucja, żart, świecki dyktat – to tylko niektóre ze skrajnych reakcji na przełomową decyzję sądu. Ortodoksyjni Żydzi nie ukrywają wściekłości.