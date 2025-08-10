Reuters nie podał tożsamości, ani funkcji cytowanego urzędnika. Rozmówca agencji podkreślił natomiast, że obecnie Biały Dom przygotowuje spotkanie dwustronne Trump-Putin na prośbę rosyjskiego przywódcy.

Pierwsze spotkanie twarzą w twarz Trumpa i Putina

W piątek prezydent USA ogłosił, że spotka się z Putinem w piątek 15 sierpnia na Alasce. Będzie to pierwsze, bezpośrednie spotkanie obu przywódców od czasu rozpoczęcia przez Trumpa drugiej kadencji. W sobotę amerykańskie stacje CBS News i NBC News poinformowały, że Biały Dom nie wyklucza, iż w szczycie na Alasce mógłby w bliżej nie określony sposób uczestniczyć też Zełenski.

Trump spotka się z Putinem. Prezydent USA podał datę i miejsce
Trump spotka się z Putinem. Prezydent USA podał datę i miejsce

Oświadczenie państw Europy ws. Ukrainy

W sobotę wieczorem liderzy sześciu państw Europy, w tym premier Polski Donald Tusk, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wydali wspólne oświadczenie na temat Ukrainy. Podkreślili w nim, że „pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą”.

Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do Białego Domu. Podano datę wizyty
Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do Białego Domu. Podano datę wizyty

Dokument, o którym poinformowała kancelaria premiera Wielkiej Brytanii, Keira Starmera, obok von der Leyen, Tuska i szefa brytyjskiego rządu podpisali też premierzy: Włoch - Giorgia Meloni, Niemiec - Friedrich Merz oraz prezydenci Finlandii - Alexander Stubb i Francji - Emmanuel Macron.

O Ukrainie tylko z Ukrainą

Sygnatariusze oświadczenia stwierdzili też, że "drogi do pokoju na Ukrainie nie można ustalać bez udziału Kijowa".