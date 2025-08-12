Belgijski patrolowiec śledzi rosyjski statek badawczy

Szef sztabu marynarki Kristof Van Belleghem potwierdził, że patrolowiec Pollux został wysłany do śledzenia rosyjskiego statku badawczego Admirał Władimirski. Według władz jednostka utrzymywała kurs i nie zatrzymywała się nad kluczową infrastrukturą w belgijskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, taką jak kable przesyłowe, farmy wiatrowe czy gazociągi. Swoboda żeglugi gwarantowana w prawie międzynarodowym pozwoliła jej na tranzyt bez ingerencji.

Obawy związane z przeszłością "Admirała Władimirskiego"

Statek w przeszłości budził niepokój w Europie. W 2023 roku holenderska marynarka przez 12 dni monitorowała go na swoich wodach po tym, jak nie nadawał obowiązkowego sygnału AIS. Dziennikarskie śledztwo holenderskiego nadawcy KRO-NCRV sugerowało, że jednostka mogła korzystać z podwodnych dronów do działań szpiegowskich i sabotażowych. Brytyjskie władze ostrzegały, że rosyjska "flota cieni” może mapować infrastrukturę podmorską, a nawet uszkadzać kable.

Trasa rosyjskiego statku i jego obecna lokalizacja

Obecna trasa Admirała Władimirskiego rozpoczęła się w marcu w rosyjskiej bazie w Kronsztadzie. Później jednostka zawinęła do portów w Wenezueli i na Kubie, oficjalnie w ramach badań hydrologicznych i współpracy wojskowej. W ubiegły piątek statek widziano w rejonie Cieśniny Kaletańskiej, a następnie u wybrzeży Holandii, skąd obrał kurs na północny wschód.

Obecnie znajduje się na holenderskich wodach i jest monitorowany przez tamtejszą marynarkę wojenną.