"Czy uważasz, że Polsce grozi realna wojna w ciągu najbliższych 5 lat?" - tak brzmiało pytanie w ankiecie przeprowadzonej przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". 49 proc.ankietowanych odpowiedziało "nie", a 26 proc. uznało zagrożenie za realne. 25 proc. respondentów nie miało w tej sprawie zdania.

Sondaż dla Portalu Obronnego "Super Expressu" przeprowadził Instytut Badań Pollster od 9 do 11 sierpnia br. na próbie 1006 dorosłych Polaków.

Rosja szykuje się do wojny z NATO. Ukraiński wywiad potwierdza

Szef ukraińskiego wywiadu, Kyryło Budanow twierdzi, że Rosja planuje przeznaczyć ogromne fundusze na rozwój swojego arsenału, przygotowując się w ten sposób na ewentualny konflikt z NATO. Według jego informacji do 2036 roku Kreml zamierza wydać na zbrojenia około 1,1 biliona dolarów.

Budanow zaznaczył, że jest to największy program modernizacji wojskowej od 1980 roku, a jego realizacja odgrywa kluczową rolę w strategii obronnej Rosji. Jak podkreślił, wszystkie działania i budżety państwa są obecnie podporządkowane temu celowi.

Spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce

Tymczasem w piątek Donald Trump i Władimir Putin spotkają się na Alasce, aby omówić możliwość zakończenia wojny w Ukrainie. Na razie nie ujawniono szczegółów rozmów. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała we wtorek, że Trump uda się do Anchorage na dwustronne spotkanie z rosyjskim przywódcą.

Według komunikatu Białego Domu, część rozmów odbędzie się w cztery oczy, jedynie w obecności tłumaczy, co ma zagwarantować pełną poufność. Sekretarz stanu USA Marco Rubio podkreślił, że negocjacje w Anchorage nie są formą ustępstwa wobec Putina. Dodał, że już na samym początku okaże się, czy spotkanie ma realne szanse przynieść efekty.