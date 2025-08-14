Prezydent USA Donald Trump pytany w czwartek o to, czy zgodziłby się na redukcję sił NATO w Europie, w tym w takich krajach jak Polska, by skłonić Władimira Putina do zawarcia układu pokojowego, odparł, że nie otrzymał takiej propozycji.
Donald Trump o siłach NATO
Nie przedstawiono mi takiej propozycji. Będę o tym myślał później - odpowiedział na pytanie dziennikarki.
Ocenił też, że gdyby nie był prezydentem, Putin zająłby całą Ukrainę.
