Donald Trump o siłach NATO

Nie przedstawiono mi takiej propozycji. Będę o tym myślał później - odpowiedział na pytanie dziennikarki.

Rosja zaatakuje NATO? Gen. Polko studzi nastroje
Ocenił też, że gdyby nie był prezydentem, Putin zająłby całą Ukrainę.