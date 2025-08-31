Selen tłumaczy w rozmowie, że Rosja prowadzi obecnie "szeroką działalność" przeciwko RFN. W tym kontekście wymienia m.in. cyberataki, rozpowszechnianie dezinformacji oraz ataki sabotażowe. W jego ocenie "wszystko to ma na celu wzbudzenie strachu i niepewności co do naszej demokracji, którą Putin przedstawia jako słabą i dekadencką".

Moskwa zmienia strategię

Wiceszef BfV odnotowuje, że po wydaleniu z Zachodu setek rosyjskich dyplomatów Moskwa zmieniła swoją strategię i ograniczyła szpiegostwo prowadzone z ambasad i konsulatów. Zamiast tego mocniej skoncentrowała się na innych działaniach, wśród których Selen wymienia „nielegalne przerzucanie migrantów do Niemiec” oraz „próby wpłynięcia na proces polityczny”.

Rosyjskie służby wywiadowcze werbują

Selen zwraca uwagę, że rosyjskie służby wywiadowcze coraz częściej próbują w Niemczech werbować pracowników z dostępem do tajnych i wrażliwych danych. BfV ma odnotowywać zwiększoną liczbę osób, które zgłaszają się do tego urzędu, twierdząc, że rosyjskie służby próbowały je zwerbować. Wiceszef BfV ostrzega przy tym przed "klasyczną pułapką miłosną", czyli wplątaniem się w udawane relacje romantyczne z osobą podstawioną przez Rosjan. Przyznaje, że część osób decyduje się na współpracę z Rosjanami z próżności czy dla korzyści finansowych.

Nowe priorytety

W obliczu napiętych relacji z Rosją niemiecki kontrwywiad musiał zmienić priorytety - przyznaje Selen. Teraz głównym celem ma być obrona przed ingerencją ze strony obcych i wrogich mocarstw, na dalszy plan zeszło przeciwdziałanie terroryzmowi i przemocy związanej z ruchami ekstremistycznymi.