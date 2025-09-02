Kim Dzong Un w Pekinie

Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un w nocy z poniedziałku na wtorek przekroczył pociągiem pancernym granicę z Chinami, by dotrzeć do Pekinu. Jego celem jest udział w uroczystościach z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Będzie tam gościem honorowym obok przywódców Chin i Rosji, Xi Jinpinga i Władimira Putina.

Reklama
Kim Dzong Un ukrywał to przed światem. Zdjęcia satelitarne ujawniły coś niepokojącego
Kim Dzong Un ukrywał to przed światem. Zdjęcia satelitarne ujawniły coś niepokojącego

Zobacz również

Kim wyruszył z Pjongjangu w poniedziałek. Jego ostatnia podróż do Pekinu w 2019 roku trwała około 20 godzin. Zgodnie z informacjami agencji Reutera, pociąg w Korei Północnej jedzie z prędkością maksymalną 45 km/h, a w Chinach może przyspieszyć do 80 km/h. Dystans do pokonania to około 1300 kilometrów.

Symboliczne znaczenie wizyty

Kim Dzong Un jest jednym z 26 zagranicznych liderów zaproszonych na tę historyczną paradę, którą Pekin nazywa Wielką Paradą z okazji 80. rocznicy zwycięstwa w Chińskiej Wojnie Ludowej Oporu Przeciwko Japońskiej Agresji i Światowej Wojnie Antyfaszystowskiej.

Udział przywódcy kraju, który jest objęty surowymi sankcjami, w tak ważnym wydarzeniu jest postrzegany jako "historyczny moment", który pokazuje zmiany w układzie sił na świecie. Christopher Green, ekspert ds. Półwyspu Koreańskiego, uważa, że wizyta ta świadczy o tym, iż Korea Północna jest uznawana za część grupy krajów, którym przewodzą Chiny, a która obejmuje również Rosję. Ekspert dodaje, że pokazuje to, iż Chiny akceptują, choć niekoniecznie są zadowolone z obecnych relacji między Koreą Północną a Rosją.

Rosja, Chiny i Korea Północna - nowe sojusze

Korea Północna wspiera Rosję w wojnie z Ukrainą, dostarczając jej broń i tysiące żołnierzy. Chociaż Pekin oficjalnie deklaruje neutralność w tym konflikcie, w ostatnich latach doszło do wyraźnego zbliżenia między Chinami i Rosją, zarówno w sferze militarnej, jak i gospodarczej. Wizyta Kima odbywa się na tle rosnących napięć między Zachodem a Rosją i Chinami, które opowiadają się za stworzeniem nowego porządku globalnego.