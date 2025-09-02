Kim Dzong Un w Pekinie

Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un w nocy z poniedziałku na wtorek przekroczył pociągiem pancernym granicę z Chinami, by dotrzeć do Pekinu. Jego celem jest udział w uroczystościach z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Będzie tam gościem honorowym obok przywódców Chin i Rosji, Xi Jinpinga i Władimira Putina.

Kim wyruszył z Pjongjangu w poniedziałek. Jego ostatnia podróż do Pekinu w 2019 roku trwała około 20 godzin. Zgodnie z informacjami agencji Reutera, pociąg w Korei Północnej jedzie z prędkością maksymalną 45 km/h, a w Chinach może przyspieszyć do 80 km/h. Dystans do pokonania to około 1300 kilometrów.

Symboliczne znaczenie wizyty

Kim Dzong Un jest jednym z 26 zagranicznych liderów zaproszonych na tę historyczną paradę, którą Pekin nazywa Wielką Paradą z okazji 80. rocznicy zwycięstwa w Chińskiej Wojnie Ludowej Oporu Przeciwko Japońskiej Agresji i Światowej Wojnie Antyfaszystowskiej.

Udział przywódcy kraju, który jest objęty surowymi sankcjami, w tak ważnym wydarzeniu jest postrzegany jako "historyczny moment", który pokazuje zmiany w układzie sił na świecie. Christopher Green, ekspert ds. Półwyspu Koreańskiego, uważa, że wizyta ta świadczy o tym, iż Korea Północna jest uznawana za część grupy krajów, którym przewodzą Chiny, a która obejmuje również Rosję. Ekspert dodaje, że pokazuje to, iż Chiny akceptują, choć niekoniecznie są zadowolone z obecnych relacji między Koreą Północną a Rosją.

Rosja, Chiny i Korea Północna - nowe sojusze

Korea Północna wspiera Rosję w wojnie z Ukrainą, dostarczając jej broń i tysiące żołnierzy. Chociaż Pekin oficjalnie deklaruje neutralność w tym konflikcie, w ostatnich latach doszło do wyraźnego zbliżenia między Chinami i Rosją, zarówno w sferze militarnej, jak i gospodarczej. Wizyta Kima odbywa się na tle rosnących napięć między Zachodem a Rosją i Chinami, które opowiadają się za stworzeniem nowego porządku globalnego.