Informacje o wybuchach szybko zaczęły krążyć w mediach międzynarodowych. Źródła cytowane przez Axios, powołujące się na izraelskie władze, sugerują, że może chodzić o zamach wymierzony w członków Hamasu.

"Eksplozja w stolicy Kataru jest próbą zamachu na działaczy Hamasu" – przekazał reporter Axios, opierając się na relacjach izraelskich urzędników.

