We wtorek mieszkańcy katarskiej stolicy byli świadkami niepokojących wydarzeń. Jak poinformowali rozmówcy agencji Reuters, w mieście Doha doszło do kilku wybuchów. Na miejscu zdarzenia widoczny był unoszący się nad miastem dym.
Informacje o wybuchach szybko zaczęły krążyć w mediach międzynarodowych. Źródła cytowane przez Axios, powołujące się na izraelskie władze, sugerują, że może chodzić o zamach wymierzony w członków Hamasu.
"Eksplozja w stolicy Kataru jest próbą zamachu na działaczy Hamasu" – przekazał reporter Axios, opierając się na relacjach izraelskich urzędników.
Źródło: INTERIA, ONET
