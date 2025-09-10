Giorgia Meloni komentuje nocne wtargnięcie rosyjskich dronów na teren Polski

W wydanym komunikacie premier napisała: „Wyrażam w imieniu włoskiego rządu pełną solidarność z Polską z powodu poważnego i niedopuszczalnego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego przez Rosję”.

Reklama

„Włochy będą dalej pracować, by zagwarantować bezpieczeństwo europejskie, począwszy od Ukrainy i na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju” - dodała Meloni w oświadczeniu opublikowanym na stronie włoskiego rządu.

Włoskie MSZ wprost mówi o "zniewadze bezpieczeństwa"

Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani napisał na platformie X: „Potępiam stanowczo naruszenie polskiego terytorium przez rosyjskie drony; to akt nadzwyczaj poważny i niedopuszczalny, który jest zniewagą dla bezpieczeństwa całego obszaru euroatlantyckiego”.

„Włochy wyrażają pełną solidarność z Polską, krajem przyjacielem i sojusznikiem i powtarzają swoje zaangażowanie na rzecz obrony suwerenności i integralności terytorialnej. Każda prowokacja musi być odrzucana przez Europę ze stanowczością i jednością” - zaznaczył szef włoskiej dyplomacji.

Reklama

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.