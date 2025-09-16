Powiem szczerze, nie mamy złudzeń w kwestii szybkiego wznowienia dialogu z Polską – powiedział Łukaszenka w opublikowanej w poniedziałek rozmowie dla magazynu "Razwiedczik".

Łukaszenka: Białorusini i Polacy nie są wrogami

Białorusini i Polacy nie są wrogami – dodał, zaznaczając, że z drugiej strony Warszawa wysuwa – jego zdaniem bezpodstawne – pretensje pod adresem Białorusi.

Reklama

Łukaszenka: Powinniśmy budować mosty, a nie mury

Jesteśmy otwarci na dialog. Powinniśmy budować mosty, a nie mury – powiedział Łukaszenka.

Łukaszenka: Chcemy tam jeździć traktorami, a nie czołgami

Reklama

Skrytykował przy tym decyzję Polski i krajów bałtyckich o wyjściu z konwencji ottawskiej o zakazie min przeciwpiechotnych oraz zwiększenie wydatków na obronność w krajach NATO, zapewniając, że Białoruś nie ma agresywnych zamiarów. Chcemy tam jeździć, ale traktorami, a nie czołgami – powiedział Łukaszenka.

Od 2021 roku Białoruś destabilizuje sytuację na granicy z Polską, kierując tam grupy nielegalnych migrantów z krajów Azji i Afryki. W odpowiedzi na te działania Polska rozbudowała system zabezpieczeń na granicy z Białorusią, a także pracuje nad dalszym ich wzmocnieniem na wypadek zagrożeń militarnych, m.in. w ramach projektu "Tarcza Wschód".