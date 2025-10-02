"Rosja jest w stanie wojny. Ukraina jest w stanie wojny. Węgry nie. Rozumiem, że zdecydowanie stoisz po stronie Ukrainy. Proszę, zrozum, że my zdecydowanie stoimy po stronie Węgier" – napisał Orban, komentując wcześniejszy wpis premiera Tuska.

Orban do Tuska: Dążysz do wygrania wojny, którą uważasz za swoją...

"Twoje pytanie brzmi: kto wygra wojnę rosyjsko-ukraińską? Moje pytanie brzmi: jak możemy zakończyć wojnę, uratować dziesiątki tysięcy istnień ludzkich i zapewnić bezpieczeństwo Węgrom? Dążysz do wygrania wojny, którą uważasz za swoją. Ja pragnę zapewnić, że zwycięży pokój" – oznajmił węgierski premier.

Tusk: W takich czasach jedyne pytanie brzmi, po czyjej stronie stoisz

Wypowiedź polityka jest komentarzem do zamieszczonego wcześniej na tej samej platformie wpisu premiera RP, w którym Tusk przypomniał, że to Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą. "To oni zadecydowali, że żyjemy w czasie wojny. A w takich czasach jedyne pytanie brzmi, po czyjej stronie stoisz" – napisał Tusk.

Tusk: Viktor Orban uważa, że nie ma wojny, ja uważam, że jest

Polski premier przyznał wcześniej tego dnia, że od lat jasne jest, że on i szef węgierskiego rządu są wobec siebie krytyczni, jeśli chodzi o relacje z Rosją, ale – jak zaznaczył – nie przeszkadza im to w normalnej rozmowie.

Tusk, który przebywa w czwartek w Kopenhadze na spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, został zapytany przez dziennikarzy, czy rozmawiał z Orbanem po jego krytycznym komentarzu z początku tygodnia. Odpowiedział, że nie ma osobistego problemu z premierem Węgier. Znamy się długie lata, siedzimy obok siebie na Radzie Europejskiej, a to, że jesteśmy wobec siebie krytyczni, jeśli chodzi o relacje z Rosją, to wiadomo od lat – powiedział. Viktor Orban uważa, że nie ma wojny, ja uważam, że jest – dodał Tusk.

Zdaniem premiera, kluczowe jest to, kto stoi po czyjej stronie, ponieważ – jak podkreślił – wojna nie jest "czarno-biała". Wiadomo, po czyjej stronie jest Polska, NATO, Europa i chyba wiadomo, po czyjej stronie jest Viktor Orban, niestety – oznajmił Tusk.

Orban do Tuska: Grasz w niebezpieczną grę, narażając życie milionów

Wcześniej w tym tygodniu Orban skrytykował polskiego premiera za słowa o tym, że wojna na Ukrainie jest też naszą wojną, bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie. "Drogi Donaldzie Tusku, możesz myśleć, że jesteś w stanie wojny z Rosją, ale Węgry nie są. Unia Europejska też nie. Grasz w niebezpieczną grę, narażając życie i bezpieczeństwo milionów Europejczyków. To bardzo źle!" – napisał we wtorek premier Węgier na X.

Orban: Wojna w Ukrainie jest już rozstrzygnięta i wygrali ją Rosjanie

Orban ocenił w udzielonym w poniedziałek wywiadzie, że wojna w Ukrainie "jest już rozstrzygnięta i wygrali ją Rosjanie". Pytanie brzmi, kiedy i kto osiągnie porozumienie z Rosjanami: czy będzie to porozumienie amerykańsko-rosyjskie, czy też Europejczycy w końcu będą skłonni do negocjacji – dodał.