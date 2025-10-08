Warunki w ciągu dnia

Środa, 8 października, przyniesie przeważnie pochmurną pogodę. Mimo to, mieszkańcy wschodnich i południowo-wschodnich krańców Polski mogą liczyć na większe przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Głównym zjawiskiem będą opady deszczu postępujące z zachodu w głąb kraju. Lokalnie mogą być one dość intensywne – zwłaszcza na Pomorzu, Warmii i w zachodnich regionach, gdzie suma opadów może osiągnąć 10 mm. O poranku, w centrum, na wschodzie i południu, należy uważać na mgły, które będą znacznie ograniczać widzialność, nawet do 100 metrów.

Temperatura na środę, 8 października

Temperatura będzie zróżnicowana:

10-12 stopni Celsjusza najchłodniej będzie na Kaszubach i w rejonach podgórskich.

13-16 stopni Celsjusza to spodziewane wartości w centrum i na południowym zachodzie.

Najcieplej, około 17 stopni Celsjusza, będzie na Lubelszczyźnie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiać będzie głównie z kierunków południowych i południowo-zachodnich. Jedynie na zachodzie kraju kierunek wiatru stopniowo zmieni się na zachodni.

Prognoza na noc ze środy na czwartek

W nocy więcej chmur i opadów deszczu utrzyma się w zachodniej i centralnej Polsce. Z kolei na południowym wschodzie noc będzie pogodna i sucha. W Tatrach nad ranem możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem lub samego śniegu. Temperatura minimalna będzie się wahać:

2-4 stopni Celsjusza – najniższe wartości zanotowane zostaną na krańcach południowo-wschodnich.

10-12 stopni Celsjusza – najcieplej będzie w centrum, na zachodzie i nad morzem.

Wiatr będzie słaby, tylko lokalnie nad morzem może być umiarkowany, wiejąc z kierunków zachodnich. Należy jednak pamiętać o Sudetach, gdzie porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 55 km/h.