Mecenas Stanisław Zabłocki poinformował, że msza święta pogrzebowa odbędzie się 22 października w Warszawie godzinie 12.30. Zostanie odprawiona w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie na Kamionku, przy ul. Grochowskiej 365. O godzinie 12 rozpocznie się odmawianie różańca w intencji zmarłego. Po mszy świętej, o godzinie 14.30, nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Starych Powązkach (kwatera 261-6-17/18).

Prośba rodziny prof. Adama Strzembosza

"Wolą Rodziny było i jest, a należy ją zawsze uszanować, aby pogrzeb miał charakter prywatny, rodzinny, a nie rządowy, urzędowy. Wszyscy, którzy dobrze znali ś.p. Profesora i Jego wielką skromność, są przekonani, że taka byłaby także i wola Zmarłego (...). Rodzina zachęca, aby zamiast kupowania kwiatów wesprzeć Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny - Fundacja Rodzin Adopcyjnych w Otwocku. Po Mszy Świętej wolontariusze będą zbierać do puszek datki na ten cel" - napisał dr Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. "Przecież - my wszyscy z Niego" - dodał sędzia. O pogrzebie prof. Strzembosza poinformował za zgodą syna profesora, Piotra Strzembosza.

Sędzia, prawnik, nauczyciel akademicki

Prof. Adam Strzembosz urodził się 11 września 1930 r. w Warszawie, był profesorem nauk prawnych, także nauczycielem akademickim, głównie związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. W PRL Adam Strzembosz sprzeciwiał się autorytaryzmowi - po 1980 r. zaangażował się w organizację niezależnych struktur związkowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po 1989 r. współtworzył demokratyczne sądownictwo - został wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, w latach późniejszych był m.in. pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i przewodniczącym Trybunału Stanu, również przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.

W 2012 r. prof. Strzembosz został uhonorowany Orderem Orła Białego „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za obronę zasad praworządności, godności i niezależności sędziowskiej w czasach PRL-u, za tworzenie państwa prawa w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej”