Prognoza pogody na piątek, 17 października 2025

Piątek będzie dniem przejściowym. Przygotuj się na dość chłodny poranek i dzień, ale to ostatni taki dzień przed poprawą pogody!

Zachmurzenie: Będzie przeważnie duże, ale słońce zacznie się przebijać – spodziewaj się większych przejaśnień. Im później, tym powinno być lepiej.

Opady: Miejscami, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, więc parasol lub kurtka z kapturem mogą się przydać. Jeśli mieszkasz w górach, na szczytach możliwy jest deszcz ze śniegiem lub śnieg.

Temperatura: Maksymalnie termometry pokażą od 11 do 14 stopni Celsjusza. Będzie więc jesiennie chłodno. W rejonach podgórskich, np. blisko Tatr czy Karkonoszy, może być jeszcze chłodniej, bo około 10 stopni Celsjusza.

Wiatr: Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami porywisty.

Jak się ubrać?

Najlepiej zastosować ubiór na cebulkę – to idealny system na przejściowe dni!

Warstwa zewnętrzna (na deszcz i wiatr): Koniecznie weź kurtkę przeciwdeszczową lub taką, która nie przemoknie szybko i ochroni przed wiatrem. To najważniejsze, ze względu na ryzyko przelotnych opadów. Ciepło (warstwa środkowa): Pod kurtkę załóż bluzę, sweter lub polar. Przyda się zwłaszcza rano i jeśli wracasz późno ze szkoły. Podstawa (warstwa wewnętrzna): Standardowa koszulka z długim lub krótkim rękawem. Nogi: Wystarczą długie spodnie (dżinsy, sztruksy, itp.). Dodatki (jeśli jesteś zmarzluchem): Pamiętaj o czapce i szaliku – szczególnie rano i w wietrzne dni łatwo o przeziębienie. Parasol lub kaptur to Twoi przyjaciele na piątek!

Pamiętaj: To ostatni tak chłodny dzień! Już w weekend i w przyszłym tygodniu prognozowane jest piękne słońce i ocieplenie, nawet do 20 stopni Celsjusza.