Okazuje się, że piątek będzie dniem przejściowym. Lepiej przygotować się na dość chłodny poranek i dzień, ale dobra wiadomość jest taka, że to ostatni taki dzień przed poprawą pogody! Oto prognoza pogody na 17 października 2025 roku oraz wskazówki, jak uczniowie powinni się ubrać tego dnia.
Prognoza pogody na piątek, 17 października 2025
- Zachmurzenie: Będzie przeważnie duże, ale słońce zacznie się przebijać – spodziewaj się większych przejaśnień. Im później, tym powinno być lepiej.
- Opady: Miejscami, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, więc parasol lub kurtka z kapturem mogą się przydać. Jeśli mieszkasz w górach, na szczytach możliwy jest deszcz ze śniegiem lub śnieg.
- Temperatura: Maksymalnie termometry pokażą od 11 do 14 stopni Celsjusza. Będzie więc jesiennie chłodno. W rejonach podgórskich, np. blisko Tatr czy Karkonoszy, może być jeszcze chłodniej, bo około 10 stopni Celsjusza.
- Wiatr: Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami porywisty.
Jak się ubrać?
Najlepiej zastosować ubiór na cebulkę – to idealny system na przejściowe dni!
- Warstwa zewnętrzna (na deszcz i wiatr): Koniecznie weź kurtkę przeciwdeszczową lub taką, która nie przemoknie szybko i ochroni przed wiatrem. To najważniejsze, ze względu na ryzyko przelotnych opadów.
- Ciepło (warstwa środkowa): Pod kurtkę załóż bluzę, sweter lub polar. Przyda się zwłaszcza rano i jeśli wracasz późno ze szkoły.
- Podstawa (warstwa wewnętrzna): Standardowa koszulka z długim lub krótkim rękawem.
- Nogi: Wystarczą długie spodnie (dżinsy, sztruksy, itp.).
- Dodatki (jeśli jesteś zmarzluchem): Pamiętaj o czapce i szaliku – szczególnie rano i w wietrzne dni łatwo o przeziębienie. Parasol lub kaptur to Twoi przyjaciele na piątek!
Pamiętaj: To ostatni tak chłodny dzień! Już w weekend i w przyszłym tygodniu prognozowane jest piękne słońce i ocieplenie, nawet do 20 stopni Celsjusza.
