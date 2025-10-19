19 października wieczorem na parkiecie zobaczyliśmy osiem par. Byli to: Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, Wiktoria Gorodeckaja i Kamil Kuroczka, Tomasz Karolak i Izabela Skierska, Maurycy Popiel i Sara Janick, Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, Aleksander Sikora i Daria Syta oraz Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.

Pamiętna rumba

Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Maurycy Popiel i Sara Janicka. Para wykonała pamiętną rumbę Kingi Rusin i Stefano Terrazzino z 2006 roku. Odczuwam prawdziwą przyjemność z oglądania was. (...) Była praca bioder, ale taka syntetyczna. Nie było tego osadzenia na parkiecie. - zauważyła Iwona Pavlović. Para dostała 35 punktów.

Gorący pocałunek

Kolejni na parkiecie pojawili się Mikołaj "Bagi" Bagiński i Marta Tarnowska, którzy zatańczyli zmysłowe tango wykonane przed laty przez Tomasza Barańskiego i Klaudię Halejcio. - Ty tak pięknie się zmieniasz. (...) Uruchomiłeś swoją głowę, była na boki, do przodu, byłeś bardziej wojowniczy, bardziej skupiony - mówił Tomasz Wygoda. Na parkiecie zrobiło się gorąco. Influencer pocałował się z tancerką. Para dostała 33 punktu.

Olek Sikora i Daria Syta wykonali sambę Janji Lesar i Dawida Kwiatkowskiego z 2014 roku. - Troszkę mi brakowało luzu sambowego, ale ogólnie wszyscy się świetnie bawili - stwierdził Rafał Maserak. - Było odlotowo - skwitowała krótko Ewa Kasprzyk. Za występ otrzymali 28 punktów.

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko zatańczyli rumbę, którą w 2018 roku wykonali Agata Kulesza i Stefano Terrazzino. Publiczność aż wstała z miejsc. Zachwyceni byli również jurorzy. - Absolutnie mnie złapałaś. Za głowę, za technikę. (...) Wstaję, żeby ci się pokłonić i podziękować, za to, że pokazałaś tak bardzo, jak wygląda rumba w tańcu towarzyskim - chwaliła Iwona Pavlović. Gorodecka i Kuroczko zostali ocenieni na 40 punktów.

Edyta Górniak zalała się łzami

Potem przyszła kolej na Michała Kassina i Barbarę Bursztynowicz, którzy odtworzyli tango Edyty Górniak i Janka Klimenta. Po ich tańcu rozgorzała gorąca dyskusja. Pavlović brakowało sztywnej ramy. Rafał Maserak z kolei bardzo bronił aktorki. Mi się to bardzo podobało. Kroki były rewelacyjne. Delektowałem się - stwierdził. Jurorzy przyznali im 28 punktów. Po ich występie na parkiecie pojawiła się Edyta Górniak. To jest dokładnie ta choreografia! Jest pani niesamowita - powiedziała Edyta Górniak i zalała się łzami ze wzruszenia.

"Płyniecie przez parkiet"

Potem na parkiet weszły Katarzyna Zillmann i Janja Lesar i zatańczyły fokstrota z choreografią, którą trzy lata temu zaprezentowali Michał Danilczuk i Jacek Jelonek. - Jak was się ogląda, jesteście wolne jak ptaki. Jesteście jednością po prostu i płyniecie przez ten parkiet - zachwycała się Ewa Kasprzyk. Kasia i Janja dostały 38 punktów.

"Subtelny i wysmakowany"

Potem na parkiet wkroczyli Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Duet zatańczy cha-chę inspirowaną występem Stefano Terrazzino i Julii Wieniawy do muzyki z kultowego filmu "Dirty dancing". Marcinie, miałeś trudne zadanie – przyznała Iwona Pavlović, dodając, że dawno nie widziała tak dobrej cha-chy. Jak stwierdziła, taniec był "subtelny i wysmakowany". Para dostała 40 punktów, czyli maksymalne noty.

– Taki uczestnik to dla każdej stacji skarb – powiedział Krzysztof Ibisz przed występem Tomasza Karolaka i Izabeli Skierskiej. Zatańczyli sambę Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej z 2005 roku. Rozbawiłeś mnie do łez! – powiedziała Ewa Kasprzyk Tomaszowi Karolakowi.

Kto pożegnał się po szóstym odcinku z "Tańcem z gwiazdami"?

Punktacja po 6. odcinku "Tańca z gwiazdami" wygląda następująco:

Para nr 1: Maurycy Popiel i Sara Janicka - 35 punktów

Para nr 4: Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko - 40 punktów

Para nr 5: Aleksander Sikora i Daria Syta - 28 punktów

Para nr 7: Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska - 40 punktów

Para nr 8: Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin - 28 punktów

Para nr 9: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska - 33 punkty

Para nr 10: Katarzyna Zillmann i Janja Lesar - 38 punktów

Para nr 11: Tomasz Karolak i Izabela Skierska - 28 punktów

Punkty punktami, ale najważniejsze w "Tańcu z gwiazdami" są głosy widzów. Tym razem najmniej głosów od telewizyjnej publiczności dostali Olek Sikora i Daria Syta i to oni odpadli programu.