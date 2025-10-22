Będzie ciepło! Nawet 17 stopni Celsjusza. Prognoza pogody na środę, 22 października

Temperatury maksymalne w środę będą dość wysokie, sięgając 17 stopni Celsjusza na zachodzie i miejscami na południu, oraz około 15 stopni Celsjusza w centrum. Chłodniej będzie na północnym wschodzie i w kotlinach górskich, gdzie termometry wskażą 10 stopni Celsjusza. Wiatr w ciągu dnia będzie słaby i umiarkowany, wiał będzie z kierunków południowego i południowo-zachodniego. W rejonach podgórskich wiatr będzie chwilami silniejszy; w porywach osiągnie do 65 km/h w Beskidzie Niskim i wysoko w Bieszczadach, a w Sudetach do 70 km/h.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy ze środy na czwartek spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane do dużego. Przelotne opady deszczu mogą wystąpić miejscami, głównie na Pomorzu i północnym zachodzie. Również w nocy na północy kraju lokalnie wystąpią mgły o widoczności ograniczonej do 500 metrów.

Jakie temperatury w nocy?

Minimalna temperatura wyniesie od 4–5 stopni Celsjusza na wschodzie i w kotlinach karpackich, przez około 7 stopni Celsjusza w centrum, do 11 stopni Celsjusza nad morzem i 12 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie przeważnie słaby, umiarkowany jedynie nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów. W Karpatach wiatr może być okresami dość silny, w porywach do 60 km/h. Najsilniejsze porywy, sięgające 70 km/h, wystąpią w Tatrach, a na szczytach Sudetów nawet do 90 km/h.