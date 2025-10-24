Polska wzmacnia krajowy system cyberbezpieczeństwa. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma wdrożyć w Polsce unijną dyrektywę NIS2, aby skuteczniej chronić obywateli i instytucje przed rosnącymi zagrożeniami w sferze cyfrowej. Nowe przepisy zwiększą bezpieczeństwo usług, z których korzystają obywatele, firmy i instytucje w całym kraju.

"Mamy do czynienia z wieloma obszarami działań dywersyjnych" - powiedział w "Gościu poranka" TVP Info wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. Jego zdaniem nasz kraj mierzy się nie tylko z klasycznymi metodami działania rosyjskiego wywiadu, ale też sabotażem i cyberzagrożeniami. Tę walkę ma ułatwić ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, którą przyjął rząd.

"Reakcja na działania obcych państw"

"Jest to gigantyczny sukces. Jestem niezwykle zadowolony. To bardzo poważna i ważna ustawa, wdrażająca unijną dyrektywę. Zabezpieczamy państwo de facto w każdym obszarze, wprowadzamy mechanizmy, gdzie możemy skutecznie reagować na działania obcych państw. Będziemy tworzyli, rozbudowywali w ramach resortu, połączone centrum operacyjne cyberbezpieczeństwa, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich służb, zespołów reagowania, z poziomu krajowego, czyli Ministerstwa Obrony, ABW, NASK, ale też zespołów sektorowych, dotyczących finansów, zdrowia itp." - powiedział polityk w rozmowie z Piotrem Maślakiem.

Reklama

Dajemy wzór

Jak przyznał Olszewski, wojna w cyberprzestrzeni nie jest wcale kwestią przyszłości - Polska toczy ją już od kilku lat. "Prawda też jest taka, że my jako Polacy, dajemy wzór państwom zachodnim, jak walczyć z Rosjanami. A tę wojnę z Rosją w cyberprzestrzeni prowadzimy bardzo intensywnie i na bieżąco" - powiedział wiceminister w TVP Info. "My toczymy wojnę w cyberprzestrzeni. To się zaczęło już kilka lat temu i z roku na rok te ataki narastają. W 99 proc. je odpieramy" - opowiadał Paweł Olszewski w TVP Info.