W całej Unii Europejskiej na czas zimowy przechodzi się w ostatnią niedzielę października, a do czasu letniego wraca się w ostatnią niedzielę marca. Wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego wyznacza dyrektywa obowiązująca od 2001 r. W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Naukowcy o wpływie zmiany czasu na zdrowie

Wpływ zmiany czasu na zdrowie przeanalizowali naukowcy ze Stanford Medicine (USA). Uznali, że rezygnacja z przestawiania zegarków dwa razy w roku i wprowadzenie stałego czasu zimowego mogłyby przynieść znaczące korzyści zdrowotne, w tym zmniejszyć liczbę udarów mózgu i ograniczyć problem otyłości.

Badacze opracowali trzy modele matematyczne, uwzględniające ekspozycję na światło, jej wpływ na rytm dobowy oraz dane epidemiologiczne. Wykazały one, że zarówno stały czas letni, jak i stały czas zimowy byłyby korzystniejsze dla zdrowia niż obecnie obowiązujące w wielu krajach sezonowe zmiany. Według modeli największe korzyści zdrowotne przyniosłoby całoroczne utrzymanie czasu zimowego. Dokładne wyliczenia pokazały, że mogłoby ono zapobiec ok. 300 tys. przypadków udarów mózgu rocznie i zmniejszyć liczbę osób z otyłością o 2,6 mln, co odpowiada spadkowi częstości występowania tych schorzeń w USA o odpowiednio 0,09 proc. i 0,78 proc.

Polacy nie chcą zmiany czasu

Jak w związku ze zmianą czasu będą kursować pociągi?

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że w specjalnie przygotowanym rozkładzie jazdy pociągi kursujące w okolicach godz. 3.00 zatrzymają się na około 60 minut na najbliższej stacji, po czym wyruszą w dalszą podróż. Godziny przyjazdu do stacji docelowych pozostaną bez zmian. Natomiast składy wyjeżdżające w niedzielę 26 października, będą kursować już normalnie, zgodnie z obowiązującym rozkładem. W momencie zmiany czasu, na sieci kolejowej Polskich Linii Kolejowych będą kursowały 22 pociągi przewożące pasażerów. Postój obejmie 13 pociągów PKP Intercity, 2 RegioJet, 1 LEO Expres., 2 składy Kolei Mazowieckich, 3 PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście oraz 1 Polregio.