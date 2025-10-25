W całej Unii Europejskiej na czas zimowy przechodzi się w ostatnią niedzielę października, a do czasu letniego wraca się w ostatnią niedzielę marca. Wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego wyznacza dyrektywa obowiązująca od 2001 r. W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Naukowcy o wpływie zmiany czasu na zdrowie

Wpływ zmiany czasu na zdrowie przeanalizowali naukowcy ze Stanford Medicine (USA). Uznali, że rezygnacja z przestawiania zegarków dwa razy w roku i wprowadzenie stałego czasu zimowego mogłyby przynieść znaczące korzyści zdrowotne, w tym zmniejszyć liczbę udarów mózgu i ograniczyć problem otyłości.

Wicepremier nie ma wątpliwości: "zmiana czasu tylko szkodzi". Kiedy przestawiamy zegarki?

Badacze opracowali trzy modele matematyczne, uwzględniające ekspozycję na światło, jej wpływ na rytm dobowy oraz dane epidemiologiczne. Wykazały one, że zarówno stały czas letni, jak i stały czas zimowy byłyby korzystniejsze dla zdrowia niż obecnie obowiązujące w wielu krajach sezonowe zmiany. Według modeli największe korzyści zdrowotne przyniosłoby całoroczne utrzymanie czasu zimowego. Dokładne wyliczenia pokazały, że mogłoby ono zapobiec ok. 300 tys. przypadków udarów mózgu rocznie i zmniejszyć liczbę osób z otyłością o 2,6 mln, co odpowiada spadkowi częstości występowania tych schorzeń w USA o odpowiednio 0,09 proc. i 0,78 proc.

Stało się, Tusk ogłosił koniec Platformy Obywatelskiej. "W polityce dla słabych nie ma litości"

Polacy nie chcą zmiany czasu

Jak w związku ze zmianą czasu będą kursować pociągi?

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że w specjalnie przygotowanym rozkładzie jazdy pociągi kursujące w okolicach godz. 3.00 zatrzymają się na około 60 minut na najbliższej stacji, po czym wyruszą w dalszą podróż. Godziny przyjazdu do stacji docelowych pozostaną bez zmian. Natomiast składy wyjeżdżające w niedzielę 26 października, będą kursować już normalnie, zgodnie z obowiązującym rozkładem. W momencie zmiany czasu, na sieci kolejowej Polskich Linii Kolejowych będą kursowały 22 pociągi przewożące pasażerów. Postój obejmie 13 pociągów PKP Intercity, 2 RegioJet, 1 LEO Expres., 2 składy Kolei Mazowieckich, 3 PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście oraz 1 Polregio.