Jakie sklepy są otwarte w Dzień Wszystkich Świętych?

Dzień Wszystkich Świętych, obchodzony 1 listopada, to w Polsce dzień ustawowo wolny od pracy, co wiąże się z ograniczeniami w handlu. W 2025 roku ten ważny dzień przypada na sobotę, a zgodnie z obowiązującymi przepisami handlowymi, większość sklepów będzie tego dnia zamknięta. To oznacza dla wielu osób konieczność zaplanowania zakupów wcześniej lub skorzystania z ograniczonej liczby otwartych placówek.

Sklepy otwarte czy zamknięte w Dzień Wszystkich Świętych?

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, w Dzień Wszystkich Świętych 2025 wszystkie duże sklepy i centra handlowe będą zamknięte. Nieczynne będą markety sieciowe oraz galerie, co sprawia, że tradycyjne zakupy w popularnych miejscach okażą się niemożliwe. Z kolei 2 listopada 2025, przypadający na niedzielę niehandlową, sytuacja pozostanie podobna, a większość sklepów ponownie zamknie swe drzwi.

Miejsca wyłączone spod zakazu handlu

Mimo tych ograniczeń, zakupy będzie można zrobić w kilku wyjątkowych miejscach, które są wyłączone spod zakazu handlu. Są to między innymi:

stacje benzynowe (np. Orlen, BP, Shell),

apteki i punkty apteczne,

sklepy znajdujące się na dworcach i lotniskach,

małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela, takie jak wybrane sklepy sieci Żabka czy Carrefour Express działające na zasadzie franczyzy,

niektóre placówki pocztowe z częścią handlową,

kwiaciarnie, piekarnie, cukiernie oraz lodziarnie, które również mogą funkcjonować tego dnia.

Sklepy otwarte 31 października

Warto zaznaczyć, że dzień przed Wszystkich Świętych, czyli 31 października, sklepy będą otwarte w standardowych godzinach, a niektóre punkty handlowe mogą nawet wydłużyć godziny pracy, co warto wykorzystać do zaopatrzenia się na ten świąteczny czas.

Podsumowując, podczas Wszystkich Świętych 2025 zakupy w tradycyjnych sklepach będą mocno ograniczone, ale dostępne w wybranych punktach, zwłaszcza małych sklepach, aptekach i na stacjach paliw. Planując większe zakupy, warto więc zrobić je z wyprzedzeniem, unikając niepotrzebnego stresu i niedogodności związanych z zamkniętymi sklepami.