Tajemnica ciała w walizce rozwiązana

W maju 2025 roku Polskę obiegła informacja o incydencie z Ustki, gdzie znaleziono dryfującą walizkę, z której wydobywał się nieprzyjemny zapach. Jej otwarcie odkryło makabryczną tajemnicę - znajdowało się tam ciało w zaawansowanym stopniu rozkładu. Śledczy od razu rozpoczęli dochodzenie, mające wyjaśnić wszystkie szczegóły.

Relatywnie szybko ustalono, że ciało należało do zaginionego od kilku miesięcy 42-letniego mieszkańca Ustki. Przez miesiące śledczy próbowali rozwiązać tajemnice tego morderstwa. Podejmowali się rekonstrukcji zdarzeń, analizowali monitoring i przesłuchiwali świadków. Ostatecznie doprowadziło to do oczekiwanego przełomu.

Dzięki dochodzeniu służby mogły potwierdzić, że 42-latek zmarł w tragiczny sposób. Sekcja wykazała rozległe obrażenia głowy. Dodatkowo śledczy byli w stanie wreszcie zatrzymać pierwszych podejrzanych - jedną kobietę oraz trzech mężczyzn.

Cztery osoby z zarzutami w sprawie zabójstwa 42-latka z Ustki

Po kilku miesiącach policjanci pomorskiej policji byli w stanie dotrzeć do osób, które powiązane były z morderstwem. W poniedziałek, 27 października 2025 roku w Ustce oraz Miechucinie zatrzymano 27-letnią kobietę oraz 30-letniego mężczyznę. Poza tym zabezpieczono ich telefony oraz wszelkiego rodzaju materiały dowodowe, a także amfetaminę.

Na tym się jednak nie skończyło, bo dość szybko doszło do kolejnych dwóch zatrzymań - 41- i 30 -latka. Co bardzo istotne, obaj byli już w areszcie ze względu na inne popełnione przez nich przestępstwa. Trójka z zatrzymanych usłyszała zarzut zabójstwa, a cała czwórka odpowie najprawdopodobniej za znieważenie zwłok. Na wniosek Prokuratury Rejnowej w Słupsku sąd zastosował areszt tymczasowy.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazywał, że mężczyzna został brutalnie pobity w jednym z mieszkań w Ustce, gdzie sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu, zadali mu liczne uderzenia w głowę. Następnie ciało umieścili w walizce i porzucili w rejonie cieku wodnego przy ulicy Rybackiej" - przekazała w komunikacie kom. Karina Kamińska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.