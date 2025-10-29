Ceny kwiatów na cmentarz przed 1 listopada 2025 roku. Ile kosztują żywe, a ile sztuczne kwiaty na cmentarz przed Wszystkimi Świętymi?

W październiku i na początku listopada tysiące Polaków tłumnie udaje się na cmentarze, aby upamiętnić zmarłych, dekorując groby kwiatami i zniczami. W 2025 roku zauważalny jest wzrost cen kwiatów, w szczególności chryzantem, które są najczęściej wybieranym kwiatem na groby. Oto aktualne ceny żywych i sztucznych kwiatów na cmentarz.

Koszty żywych kwiatów - głównie chryzantem

Chryzantemy pozostają najpopularniejszym wyborem jako kwiaty nagrobne. W 2025 roku ich ceny zaczynają się od około 12 zł za małe doniczki o średnicy 12-15 cm i sięgają nawet do 70 zł za duże, wielkokwiatowe odmiany w doniczkach powyżej 25 cm. Za nieco większe doniczki można zapłacić od 25 do 35 zł. Podwyżki cen są efektem rosnących kosztów energii, nawozów, pracy oraz problemów wynikających z wcześniejszych przymrozków, które wpłynęły na jakość i dostępność kwiatów. Najtaniej można kupić chryzantemy w dużych sieciach handlowych, które często oferują promocje na ten okres. Tańsze kwiaty bywają też dostępne na OLX czy supermarketach, zapewniając alternatywę dla droższych stoisk przy cmentarzach.

Ceny sztucznych kwiatów i wiązanek przed Wszystkimi Świętymi

Sztuczne kwiaty oraz gotowe wiązanki są droższe, ale podobnie jak w poprzednich latach zyskują na popularności dzięki trwałości i możliwości wielosezonowego użytkowania. W 2025 roku niewielkie kompozycje ze sztucznych kwiatów kosztują od około 23 do 100 zł, a większe wiązanki mogą kosztować nawet powyżej 120 zł. Te autorskie, wykonywane przez florystów, mogą sięgać nawet 300 zł. Najmniejsze stroiki ze sztucznych kwiatów można kupić od około 25 zł do 60 zł, a za najbardziej rozłożyste modele zapłacimy nawet ponad 200 zł. Rosnące ceny wynikają z wyższych kosztów produkcji: drożejącej energii elektrycznej potrzebnej do produkcji, kosztów transportu i pracy. Sztuczne kwiaty są traktowane jako inwestycja na kilka lat, choć stawiają dodatkowe wyzwania ekologiczne ze względu na utylizację plastiku.

Ceny kwiatów na cmentarz przed 1 listopada 2025 roku - podsumowanie

W 2025 roku ceny kwiatów na cmentarz w Polsce są wyższe niż rok wcześniej. Żywe chryzantemy kosztują od 12 do 70 zł, a sztuczne wiązanki od około 23 do nawet 300 zł w przypadku autorskich kompozycji. Wpływ na wzrost cen mają głównie koszty energii, nawozów i pracy, a także warunki pogodowe. Wybór między kwiatami żywymi a sztucznymi zależy od budżetu i indywidualnych preferencji, przy czym sztuczne kwiaty stanowią opcję bardziej trwałą, choć mniej ekologiczną.