Jaka temperatura w Zaduszki 2025?

Jeśli chodzi o temperaturę, noc i ranek będą dość chłodne – temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza do 11 stopni Celsjusza. W ciągu dnia, maksymalne wartości będą wahać się od 11 stopni Celsjusza do 13 stopni Celsjusza. Wyjątek stanowią obszary podgórskie, gdzie będzie nieco chłodniej, z temperaturą około 9 do 10 stopni Celsjusza, oraz południowy wschód, gdzie będzie najcieplej – tam termometry wskażą od 14 do 17 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na Zaduszki. Czy będzie wiadło?

W niedzielę, 2 listopada 2025 roku, wiatr będzie przeważnie słaby, choć miejscami, zwłaszcza nad morzem, może być umiarkowany. Będzie wiał z kierunków północnych, a na północy i północnym zachodzie również z zachodu i południowego zachodu.

Maksymalne temperatury w wybranych miastach. Prognoza na 2 listopada

W stolicy, Warszawie, będzie 16 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w Krakowie – aż 17 stopni Celsjusza, oraz w Katowicach, Kielcach i Opolu – po 16 stopni Celsjusza. W Lublinie i Rzeszowie będzie 15 stopni Celsjusza. W miastach takich jak Wrocław, Łódź, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Koszalin, Szczecin i Toruń, maksymalna temperatura wyniesie odpowiednio 14 lub 13 stopni Celsjusza. Natomiast w Gorzowie Wielkopolskim, Olsztynie, Poznaniu, Suwałkach i Zielonej Górze należy spodziewać się 12 stopni Celsjusza.