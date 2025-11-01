W ciągu minionych 12 miesięcy zmarło wielu cenionych, znanych i lubianych osób. Przypominamy artystów, których pożegnaliśmy w ostatnim czasie. Nie sposób wymienić ich wszystkich.

30 listopada 2024 r. zmarł Ryszard Poznakowski, muzyk, kompozytor, aranżer; członek zespołu Trubadurzy (1969–71 i 1973–2005) miał 78 lat.

6 grudnia 2024 r. zmarł Stanisław Tym, aktor, satyryk, reżyser, współscenarzysta filmów Stanisława Barei (m.in. "Brunet wieczorową porą", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", "Miś") – miał 87 lat.

11.01 zmarła Barbara Rylska, aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka - miała 88 lat. Największą popularność przyniósł jej film "Poszukiwany, poszukiwana" z 1972 r. w reżyserii Stanisława Barei. "To ona wygłosiła w nim słynną kwestię: 'Mój mąż... Mąż jest z zawodu dyrektorem'".

13.01 zmarła Alicja Bobrowska, aktorka, spikerka telewizyjna, malarka, Miss Polonia 1957 – miała 89 lat.

1.02 zmarł Wojciech Trzciński, muzyk, kompozytor muzyki rozrywkowej, filmowej i teatralnej, dyrygent, producent muzyczny, założyciel warszawskiej „Fabryki Trzciny” (2003-16) - miał 75 lat.

13.01 zmarł Stanisław Brudny, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy - miał 94 lata.

Reklama

23.04 zmarł Leszek Kopeć, producent filmowy, dyr. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Gdyńskiej Szkoły Filmowej i prezes Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni - miał 73 lata.

6.06 zmarł Marcin Ziębiński, reżyser filmowy i telewizyjny (m. in. „Kiedy rozum śpi”, „Dublerzy”, „Bank nie z tej ziemi”), scenarzysta, aktor – miał 57 lat.

8.06 zmarła Ewa Dałkowska, aktorka teatralna, radiowa i filmowa - miała 78 lat.

Siostra Joanny Kołaczkowskiej żegna artystkę. 'Diagnoza zatrzymała całe nasze życie'
Siostra Joanny Kołaczkowskiej żegna artystkę. "Diagnoza zatrzymała całe nasze życie"

Zobacz również

17.07 zmarła Joanna Kołaczkowska, aktorka kabaretowa i teatralna, autorka tekstów, prezenterka radiowa – miała 59 lat.

20.07 zmarła Urszula Kozioł, poetka, pisarka, felietonistka, autorka dramatów – miała 94 lata.

27.07 zmarł Jerzy Sztwiertnia, reżyser i scenarzysta filmowy - miał 78 lat.

20.08 zmarł Marcel Łoziński, reżyser filmów dokumentalnych (m.in. „Jak żyć”, „Próba mikrofonu”, „89 mm od Europy”) – miał 85 lat

21.08 zmarł Stanisław Sojka, wokalista jazzowy i popowy, pianista, gitarzysta, skrzypek, kompozytor, aranżer – miał 66 lat.

Śmierć Katarzyny Stoparczyk. Prokuratura ujawnia nowe szczegóły
Śmierć Katarzyny Stoparczyk. Prokuratura ujawnia nowe szczegóły

Zobacz również

5.09 zmarła Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka radiowa i telewizyjna – miała 55 lat.

10.10 zmarł Mirosław Chojecki, chemik, opozycjonista w PRL (członek Komitetu Obrony Robotników, współtwórca niezależnego ruchu wydawniczego w PRL, współorganizator Niezależnej Oficyny Wydawniczej), producent filmowy, Kawaler Orderu Orła Białego – miał 76 lat.

Pogrzeb Stanisława Soyki. Wzruszające słowa synów artysty. 'Dziękujemy, że byłeś'
Pogrzeb Stanisława Soyki. Wzruszające słowa synów artysty. "Dziękujemy, że byłeś"

Zobacz również

24.10 zmarł Maciej Karpiński, prozaik, dramaturg, scenarzysta filmowy, krytyk literacki i teatralny, pedagog – miał 74 lata.