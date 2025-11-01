W ciągu minionych 12 miesięcy zmarło wielu cenionych, znanych i lubianych osób. Przypominamy artystów, których pożegnaliśmy w ostatnim czasie. Nie sposób wymienić ich wszystkich.

30 listopada 2024 r. zmarł Ryszard Poznakowski, muzyk, kompozytor, aranżer; członek zespołu Trubadurzy (1969–71 i 1973–2005) miał 78 lat.

6 grudnia 2024 r. zmarł Stanisław Tym, aktor, satyryk, reżyser, współscenarzysta filmów Stanisława Barei (m.in. "Brunet wieczorową porą", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", "Miś") – miał 87 lat.

11.01 zmarła Barbara Rylska, aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka - miała 88 lat. Największą popularność przyniósł jej film "Poszukiwany, poszukiwana" z 1972 r. w reżyserii Stanisława Barei. "To ona wygłosiła w nim słynną kwestię: 'Mój mąż... Mąż jest z zawodu dyrektorem'".

13.01 zmarła Alicja Bobrowska, aktorka, spikerka telewizyjna, malarka, Miss Polonia 1957 – miała 89 lat.

1.02 zmarł Wojciech Trzciński, muzyk, kompozytor muzyki rozrywkowej, filmowej i teatralnej, dyrygent, producent muzyczny, założyciel warszawskiej „Fabryki Trzciny” (2003-16) - miał 75 lat.

13.01 zmarł Stanisław Brudny, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy - miał 94 lata.

23.04 zmarł Leszek Kopeć, producent filmowy, dyr. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Gdyńskiej Szkoły Filmowej i prezes Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni - miał 73 lata.

6.06 zmarł Marcin Ziębiński, reżyser filmowy i telewizyjny (m. in. „Kiedy rozum śpi”, „Dublerzy”, „Bank nie z tej ziemi”), scenarzysta, aktor – miał 57 lat.

8.06 zmarła Ewa Dałkowska, aktorka teatralna, radiowa i filmowa - miała 78 lat.

17.07 zmarła Joanna Kołaczkowska, aktorka kabaretowa i teatralna, autorka tekstów, prezenterka radiowa – miała 59 lat.

20.07 zmarła Urszula Kozioł, poetka, pisarka, felietonistka, autorka dramatów – miała 94 lata.

27.07 zmarł Jerzy Sztwiertnia, reżyser i scenarzysta filmowy - miał 78 lat.

20.08 zmarł Marcel Łoziński, reżyser filmów dokumentalnych (m.in. „Jak żyć”, „Próba mikrofonu”, „89 mm od Europy”) – miał 85 lat

21.08 zmarł Stanisław Sojka, wokalista jazzowy i popowy, pianista, gitarzysta, skrzypek, kompozytor, aranżer – miał 66 lat.

5.09 zmarła Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka radiowa i telewizyjna – miała 55 lat.

10.10 zmarł Mirosław Chojecki, chemik, opozycjonista w PRL (członek Komitetu Obrony Robotników, współtwórca niezależnego ruchu wydawniczego w PRL, współorganizator Niezależnej Oficyny Wydawniczej), producent filmowy, Kawaler Orderu Orła Białego – miał 76 lat.

24.10 zmarł Maciej Karpiński, prozaik, dramaturg, scenarzysta filmowy, krytyk literacki i teatralny, pedagog – miał 74 lata.