O godz. 12.00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie w Warszawie zostanie odprawiona msza święta. Podczas celebracji zabrzmi muzyka w wykonaniu Grott Orkiestry oraz Józefa Skrzeka.

Stanisław Soyka pośmiertnie odznaczony Orderem Odrodzenia Polski

W czasie mszy odczytano postanowienie Prezydenta RP o pośmiertnym uhonorowaniu Stanisława Soyki Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. List prezydenta odczytał szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. "Za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za działalność artystyczną i twórczą Stanisław Sojka został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Był prawdziwą gwiazdą, bo gwiazdy nie tylko świecą, lecz także prowadzą" - napisał o zmarłym artyście prezydent Karol Nawrocki. "Soyka" był to pseudonim sceniczny Stanisława Sojki.

"Nie tylko jego twórcze uzdolnienia sprawiały, że fascynował i ujmował każdego, kto miał okazję poznać go osobiście. Miliony słuchaczy Stanisława Sojki czuły, że mają do czynienia z mądrym, dobrym człowiekiem. Wielkim, a zarazem skromnym. Otwartym na innych ludzi, ciepłym i życzliwym. Takim go zapamiętamy" - napisał prezydent Karol Nawrocki. Jak dodał, artysta nigdy nie gonił za płytką popularnością.

Tak syn pożegnał Stanisława Soykę. To było tylko jedno słowo
Tak syn pożegnał Stanisława Soykę. To było tylko jedno słowo

O godz. 13, podczas wyprowadzenia urny z kościoła Józef Skrzek zagra na organach i zaśpiewa "Zmartwychwstanie". O godz. 14 rozpocznie się ceremonia pogrzebowa na warszawskich Powązkach. Stanisław Soyka spocznie w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności i powstrzymanie się od robienia zdjęć i składania kondolencji.

Irena Santor ma pamiątkę po Stanisławie Soyce. 'Jestem dumna i bardzo wzruszona'
Irena Santor ma pamiątkę po Stanisławie Soyce. "Jestem dumna i bardzo wzruszona"

Kariera Stanisława Soyki

Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia, tuż przed planowanym występem na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Artysta miał wziąć udział w finałowym koncercie "Orkiestra mistrzów" w ramach "Top of the Top Sopot Festival". Miał 66 lat. Soyka przez ponad 40 lat swojej kariery łączył różne gatunki muzyczne - jazz, pop, soul, muzykę klasyczną oraz poezję śpiewaną. Był obdarzony niezwykłą wrażliwością muzyczną, talentem i charyzmą. Miał na koncie zarówno popularne piosenki, jak i ambitne projekty literacko-muzyczne. Jego największe przeboje - "Tolerancja", "Cud niepamięci" czy "Są na tym świecie rzeczy" - na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki, stając się utworami ponadczasowym.

Tak brzmiały ostatnie słowa Stanisława Soyki. 'Nie wiem, czy dotrwam do...'
Tak brzmiały ostatnie słowa Stanisława Soyki. "Nie wiem, czy dotrwam do..."

Artysta zadebiutował w listopadzie 1979 roku recitalem muzyki bluesowej i gospel w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wykonał utwory Raya Charlesa, Carole King i Beatlesów. Zapis tego koncertu znalazł się na jego pierwszym albumie "Don't You Cry". Kolejny album Soyki - "Blublula" z 1981 roku - został "Jazzową płytą roku '81". W kolejnych latach ukazały się wydawnictwa: "Soyka Sings Ellington", "Stanisław Soyka" i "Radioaktywny". W 1988 roku Soyka rozpoczął długą współpracę z Januszem Yaniną Iwańskim, gitarzystą jazz-rockowej grupy Tie Break. Duet Soyka & Yanina nagrał szereg płyt (przy współudziale innych muzyków z kręgu Tie Break'u). O ich albumie "Acoustic" (1991) mówi się, że o kilka lat wyprzedził epokę nagrywania "bez prądu". Z "Neopositive" (1992) pochodzi z kolei wielki przebój - "Tolerancja". W dorobku Soyki znaleźć można tak ciekawe projekty, jak: "Soyka. Sonety Shakespeare" - wybór 12 sonetów Williama Shakespeare w przekładach Macieja Słomczyńskiego i Stanisława Barańczaka, "Stanisław Soyka śpiewa 7 wierszy Czesława Miłosza" - album przygotowany z okazji uchwalonego przez Sejm RP Roku Miłosza, "Stanisław Soyka w hołdzie Mistrzowi" - album z piosenkami Czesława Niemena czy "Soyka…tylko brać. Osiecka znana i nieznana", na który złożyły się nieznane lub pominięte wiersze Agnieszki Osieckiej.