O godz. 12.00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie w Warszawie zostanie odprawiona msza święta. Podczas celebracji zabrzmi muzyka w wykonaniu Grott Orkiestry oraz Józefa Skrzeka.

Stanisław Soyka pośmiertnie odznaczony Orderem Odrodzenia Polski

W czasie mszy odczytano postanowienie Prezydenta RP o pośmiertnym uhonorowaniu Stanisława Soyki Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. List prezydenta odczytał szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. "Za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za działalność artystyczną i twórczą Stanisław Sojka został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Był prawdziwą gwiazdą, bo gwiazdy nie tylko świecą, lecz także prowadzą" - napisał o zmarłym artyście prezydent Karol Nawrocki. "Soyka" był to pseudonim sceniczny Stanisława Sojki.

"Nie tylko jego twórcze uzdolnienia sprawiały, że fascynował i ujmował każdego, kto miał okazję poznać go osobiście. Miliony słuchaczy Stanisława Sojki czuły, że mają do czynienia z mądrym, dobrym człowiekiem. Wielkim, a zarazem skromnym. Otwartym na innych ludzi, ciepłym i życzliwym. Takim go zapamiętamy" - napisał prezydent Karol Nawrocki. Jak dodał, artysta nigdy nie gonił za płytką popularnością.

O godz. 13, podczas wyprowadzenia urny z kościoła Józef Skrzek zagra na organach i zaśpiewa "Zmartwychwstanie". O godz. 14 rozpocznie się ceremonia pogrzebowa na warszawskich Powązkach. Stanisław Soyka spocznie w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności i powstrzymanie się od robienia zdjęć i składania kondolencji.

Kariera Stanisława Soyki

Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia, tuż przed planowanym występem na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Artysta miał wziąć udział w finałowym koncercie "Orkiestra mistrzów" w ramach "Top of the Top Sopot Festival". Miał 66 lat. Soyka przez ponad 40 lat swojej kariery łączył różne gatunki muzyczne - jazz, pop, soul, muzykę klasyczną oraz poezję śpiewaną. Był obdarzony niezwykłą wrażliwością muzyczną, talentem i charyzmą. Miał na koncie zarówno popularne piosenki, jak i ambitne projekty literacko-muzyczne. Jego największe przeboje - "Tolerancja", "Cud niepamięci" czy "Są na tym świecie rzeczy" - na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki, stając się utworami ponadczasowym.

Artysta zadebiutował w listopadzie 1979 roku recitalem muzyki bluesowej i gospel w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wykonał utwory Raya Charlesa, Carole King i Beatlesów. Zapis tego koncertu znalazł się na jego pierwszym albumie "Don't You Cry". Kolejny album Soyki - "Blublula" z 1981 roku - został "Jazzową płytą roku '81". W kolejnych latach ukazały się wydawnictwa: "Soyka Sings Ellington", "Stanisław Soyka" i "Radioaktywny". W 1988 roku Soyka rozpoczął długą współpracę z Januszem Yaniną Iwańskim, gitarzystą jazz-rockowej grupy Tie Break. Duet Soyka & Yanina nagrał szereg płyt (przy współudziale innych muzyków z kręgu Tie Break'u). O ich albumie "Acoustic" (1991) mówi się, że o kilka lat wyprzedził epokę nagrywania "bez prądu". Z "Neopositive" (1992) pochodzi z kolei wielki przebój - "Tolerancja". W dorobku Soyki znaleźć można tak ciekawe projekty, jak: "Soyka. Sonety Shakespeare" - wybór 12 sonetów Williama Shakespeare w przekładach Macieja Słomczyńskiego i Stanisława Barańczaka, "Stanisław Soyka śpiewa 7 wierszy Czesława Miłosza" - album przygotowany z okazji uchwalonego przez Sejm RP Roku Miłosza, "Stanisław Soyka w hołdzie Mistrzowi" - album z piosenkami Czesława Niemena czy "Soyka…tylko brać. Osiecka znana i nieznana", na który złożyły się nieznane lub pominięte wiersze Agnieszki Osieckiej.