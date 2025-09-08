W miniony weekend w turystycznym kurorcie Marsa Alam w Egipcie utonął polski turysta. Sprawą zajmuje się prokuratura.
Tragiczne zdarzenie miało miejsce w egipskim kurorcie Marsa Alam. Według wstępnych informacji Biura Bezpieczeństwa prowincji Morza Czerwonego Sebastian T. pływał w Morzu Czerwonym przy hotelowej plaży.
"Uduszenie przez utonięcie"
Badania lekarskie wykazały, iż przyczyną zgonu było "uduszenie przez utonięcie". Mężczyzna miał 49 lat. Ciało Polaka zostało wydobyte z wody przez zespół ratowników medycznych i złożone w kostnicy Szpitala Chirurgicznego w Marsa Alam. Sprawą śmierci Sebastiana T. zajęła się miejscowa prokuratura.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama