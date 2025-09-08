Rannych zostało 11 osób, w tym pięć poważnie. Terroryści weszli do autobusu i strzelali do pasażerów. Takie informacje podała izraelska stacja Kanał 12, a za nią BBC.

Sprawcy "zneutralizowani"

Już wcześniej informowano, że był to prawdopodobnie zamach terrorystyczny, a dwóch sprawców zostało "zneutralizowanych". Do ataku nie przyznało się żadne ugrupowanie terrorystyczne.