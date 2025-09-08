W wyniku strzelaniny, do której doszło w poniedziałkowy poranek przy wjeździe do Jerozolimy, co najmniej 4 osoby zginęły. Pięć zostało poważnie rannych – poinformowały służby ratunkowe. Według wstępnych ustaleń zdarzenie miało charakter ataku terrorystycznego.
Rannych zostało 11 osób, w tym pięć poważnie. Terroryści weszli do autobusu i strzelali do pasażerów. Takie informacje podała izraelska stacja Kanał 12, a za nią BBC.
Sprawcy "zneutralizowani"
Już wcześniej informowano, że był to prawdopodobnie zamach terrorystyczny, a dwóch sprawców zostało "zneutralizowanych". Do ataku nie przyznało się żadne ugrupowanie terrorystyczne.
