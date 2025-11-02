Relacje Polski z Ukrainą. SONDAŻ

Według badania sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski 49,1 proc. respondentów stwierdziło, że relacje polsko-ukraińskie w 2025 r. "raczej się pogorszyły”, a 16,4 proc. - że „zdecydowanie się pogorszyły”. Łącznie daje to 65,5 proc. wskazań negatywnych.



Dla 21,4 proc. badanych sytuacja się nie zmieniła, a 8,1 proc. zauważa „raczej poprawę”. Jedynie 0,5 proc. ocenia, że relacje "zdecydowanie się poprawiły". 4,5 proc. ankietowanych nie miało zdania lub nie potrafiło ocenić zmian.

Dominują negatywne opinie

Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 63 proc. wskazało, że stosunki „raczej się pogorszyły", a kolejne 2 proc. - że „zdecydowanie się pogorszyły”. W sumie więc 65 proc. sympatyków władzy uważa, że relacje z Ukrainą są gorsze niż przed rokiem. Tylko 5 proc. zauważa poprawę.

Jak zauważa WP, także w elektoracie opozycji dominują opinie negatywne - 44 proc. mówi o „raczej pogorszonych” relacjach, a 20 proc. o „zdecydowanie pogorszonych”. Poprawę zauważa jedynie 12 proc., zaś 5 proc. nie ma zdania.

W grupie pozostałych wyborców rozkład opinii również jest pesymistyczny: 37 proc. wskazuje na „raczej pogorszony” charakter relacji, a aż 34 proc. na „zdecydowanie gorszy”. Zaledwie 7 proc. sądzi, że relacje uległy poprawie.

Oceny Polaków dotyczące relacji z Ukrainą wyraźnie się pogorszyły

W porównaniu z sondażem z 2024 oceny Polaków dotyczące relacji z Ukrainą wyraźnie się pogorszyły. Odsetek badanych uznających, że stosunki między państwami są gorsze, wzrósł z 61,3 proc. do 65,5 proc. Co istotne, przybyło osób uznających, że sytuacja „raczej się pogorszyła” - z 43,6 proc. do 49,1 proc.

Jednocześnie spadł udział odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” (z 8,9 proc. do 4,5 proc.). Odsetek osób dostrzegających poprawę relacji pozostał na niskim poziomie, choć minimalnie wzrósł (z 7,9 proc. do 8,6 proc.).

Sondaż United Surveys by IBRiS dla WP został przeprowadzony w dniach 10-13 października 2025 roku metodą CATI i CAWI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.