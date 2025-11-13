Prognoza pogody na dzień
W czwartek, 13 listopada 2025, na przeważającym obszarze kraju przewiduje się małe lub umiarkowane zachmurzenie. Większe zachmurzenie jest prognozowane jedynie miejscowo na północy oraz w rejonach Bieszczadów i Beskidu Niskiego, gdzie możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki.
Temperatury maksymalne w czwartek, 13 listopada
Maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 10 do 12 stopni Celsjusza na wschodzie i północnym wschodzie, poprzez 14 do 15 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie, aż do około 17 stopni Celsjusza lokalnie na południowym zachodzie. W obszarach z utrzymującym się dużym zachmurzeniem, zwłaszcza w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego, odnotowana zostanie niższa temperatura, wahająca się od 5 do 7 stopni Celsjusza.
Czy będzie wiało w czwartek?
Wiatr będzie umiarkowany, miejscami słabszy, okresami porywisty. Porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat. Kierunek wiatru utrzyma się z kierunków południowo-zachodnich i południowych. W górach porywy wiatru wyniosą do 70 km/h w Sudetach oraz do 65 km/h w Karpatach.
Jaka pogoda w nocy?
W nocy prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami na północy i w centrum kraju, z możliwością przelotnych opadów deszczu. Na południu oczekiwane jest pogodniejsze niebo – przeważnie małe lub umiarkowane zachmurzenie, miejscami większe, zwłaszcza w rejonach podgórskich, gdzie może wystąpić słaba mżawka. Minimalna temperatura w nocy wyniesie od 2 do 5 stopni Celsjusza na południu, około 7 stopni Celsjusza w większości kraju, do 9 do 10 stopni Celsjusza miejscami na północy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z chwilowymi porywami. Na wybrzeżu porywy dojdą do 55 km/h, a lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 65 km/h. Kierunek wiatru to południowy i południowo-zachodni, nad morzem stopniowo skręcający na zachodni. Wysoko w Sudetach porywy osiągną do 70 km/h, a w Karpatach do 60 km/h.
Poradnik dla uczniów: Jak powinni się ubrać w czwartek, 13 listopada 2025?
Z uwagi na znaczne zróżnicowanie temperatur i obecność porywistego wiatru, zaleca się zastosowanie ubioru warstwowego (na "cebulkę").
- Warstwa podstawowa: Koszulka z długim rękawem lub T-shirt.
- Warstwa środkowa: Bluza lub sweter, którą można łatwo zdjąć w ogrzewanych pomieszczeniach szkolnych.
- Warstwa zewnętrzna (Kurtka): W rejonach cieplejszych (południowy zachód, centrum, zachód) wystarczy przejściowa kurtka, która ochroni przed porywistym wiatrem (do 65 km/h). W rejonach chłodniejszych (wschód, północ) i górskich zalecana jest cieplejsza, a najlepiej wodoodporna kurtka z uwagi na niższe temperatury (5–12 stopni Celsjusza) i możliwość opadów deszczu lub mżawki.
- Dodatki: Ze względu na porywisty wiatr, warto zabrać do plecaka czapkę i szalik, zwłaszcza na czas porannego dojścia do szkoły i popołudniowego powrotu.
- Obuwie: Pełne, wygodne buty (np. sneakersy lub półbuty) będą odpowiednie. W rejonach z ryzykiem opadów (północ, góry) zaleca się obuwie bardziej odporne na wilgoć.
