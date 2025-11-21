Warunki ogólne i temperatury na piątek, 21 listopada 2025

Dzień upłynie pod znakiem dużego, a na południu kraju wręcz całkowitego zachmurzenia. Temperatury będą oscylować między -2 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich a 3-4 stopnie Celsjusza na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, choć nad morzem okresowo wzrośnie do dość silnego, osiągając w porywach prędkość do 70 km/h. W środkowej części kraju możliwe są większe przejaśnienia.

Reklama

Najtrudniejsza sytuacja regionalna

Najtrudniejsza sytuacja czeka Południe i Południowy Wschód, gdzie już od wczesnego ranka prognozowane są intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, które miejscami mogą osiągnąć umiarkowane lub silne natężenie (zwłaszcza w rejonach Bieszczad i Beskidu Niskiego, objętych Alertem II stopnia). Jednocześnie, Zachód Polski powinien być przygotowany na oblodzenie (ostrzeżenie I stopnia obowiązuje do 9:00 rano). Na Wybrzeżu przelotnie spadnie deszcz ze śniegiem lub śnieg.

Jak się ubrać w piątek, 21 listopada?

Reklama

Ze względu na chłód, wilgoć, wiatr i ryzyko oblodzenia, uczniowie powinni bezwzględnie zastosować ubiór warstwowy, ciepły i nieprzemakalny.