Warunki ogólne i temperatury na piątek, 21 listopada 2025
Dzień upłynie pod znakiem dużego, a na południu kraju wręcz całkowitego zachmurzenia. Temperatury będą oscylować między -2 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich a 3-4 stopnie Celsjusza na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, choć nad morzem okresowo wzrośnie do dość silnego, osiągając w porywach prędkość do 70 km/h. W środkowej części kraju możliwe są większe przejaśnienia.
Najtrudniejsza sytuacja regionalna
Najtrudniejsza sytuacja czeka Południe i Południowy Wschód, gdzie już od wczesnego ranka prognozowane są intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, które miejscami mogą osiągnąć umiarkowane lub silne natężenie (zwłaszcza w rejonach Bieszczad i Beskidu Niskiego, objętych Alertem II stopnia). Jednocześnie, Zachód Polski powinien być przygotowany na oblodzenie (ostrzeżenie I stopnia obowiązuje do 9:00 rano). Na Wybrzeżu przelotnie spadnie deszcz ze śniegiem lub śnieg.
Jak się ubrać w piątek, 21 listopada?
Ze względu na chłód, wilgoć, wiatr i ryzyko oblodzenia, uczniowie powinni bezwzględnie zastosować ubiór warstwowy, ciepły i nieprzemakalny.
- Ciepłe warstwy: Należy założyć bieliznę termoaktywną lub koszulkę z długim rękawem, na to ciepłą bluzę lub sweter, a na wierzch wodoodporną i wiatroodporną kurtkę zimową.
- Akcesoria ochronne: Konieczna jest także czapka, szczelny szalik lub komin oraz nieprzemakalne rękawiczki.
- Bezpieczne obuwie: Kluczowe jest odpowiednie obuwie – ciepłe, wysokie i z antypoślizgową podeszwą, co jest niezbędne, aby bezpiecznie poruszać się po śliskich, oblodzonych lub zaśnieżonych chodnikach, zwłaszcza rano.
