W badaniu United Surveys by IBRiS, zleconym przez Wirtualną Polskę, zapytano, czy Donald Tusk powinien zrezygnować ze stanowiska premiera przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi w 2027 r.

Polska potrzebuje nowego premiera

26,2 proc. badanych zdecydowanie się zgodziło z takim stwierdzeniem, a 21,4 proc. odpowiedziało, że "raczej się zgadza". Oznacza to, że 47 proc. badanych uważa, że Polska potrzebuje nowego premiera.

Oni stoją murem za Tuskiem

Szef Koalicji Obywatelskiej może też liczyć na spore grono zwolenników. Ze stwierdzeniem o rezygnacji Tuska z roli premiera "raczej się nie zgadza" 23,9 proc. badanych. 21,1 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie się nie zgadza" z odejściem obecnego premiera przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Łącznie więc 45 proc. ankietowanych stoi murem za Tuskiem. 7,4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tym temacie.

Nie ma alternatywy

"To badanie pokazuje jedno: polaryzację społeczeństwa. Spodziewałbym się nawet gorszych wyników dla premiera Tuska przy tak zadanym pytaniu" - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską dr Sergiusz Trzeciak, polski politolog i ekspert ds. marketingu politycznego. Jego zdaniem, rozmówcy, wyborcy Koalicji Obywatelskiej mają świadomość tego, że dla Tuska nie ma alternatywy w obozie rządzącym.