Czym jest Barbórka w kontekście święta?

Barbórka to tradycyjne polskie święto, które corocznie obchodzone jest 4 grudnia. Jest to przede wszystkim Dzień Górnika, a swoją nazwę zawdzięcza Świętej Barbarze z Nikomedii, patronce trudnej pracy, dobrej śmierci, a także, w kontekście górnictwa, patronce chroniącej przed niespodziewanymi katastrofami pod ziemią. Choć najbardziej uroczyście celebruje się ją w regionach wydobywczych, zwłaszcza na Górnym Śląsku, świętują ją wszystkie osoby związane z poszukiwaniem i wydobyciem surowców, w tym naftowcy, gazownicy oraz geolodzy.

Barbórka w kontekście nagrody finansowej z okazji Dnia Górnika

Nagroda barbórkowa nie jest traktowana jako jednorazowa premia, ale część składowa wynagrodzenia górnika, często wynikająca z Karty Górnika lub Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Zazwyczaj jej wysokość jest zbliżona do miesięcznego wynagrodzenia pracownika, choć dokładna kwota zależy od sposobu jej naliczania w danej spółce (np. KGHM, PGG, JSW). Mimo sygnałów o trudnej sytuacji finansowej niektórych spółek (np. JSW, która w jednym z wyników miała miliardową stratę), wiele firm, jak PGG czy KGHM, planuje wypłatę Barbórki zgodnie z terminem (często pod koniec listopada lub do 4 grudnia 2025 roku).

Nagroda barbórkowa w 2025 roku - kto ją otrzyma?

Górnicy w Polsce otrzymują tradycyjną nagrodę barbórkową z okazji Dnia Górnika obchodzonego 4 grudnia. W 2025 roku wypłaty są potwierdzone w większości spółek, choć z różnymi terminami i kwotami.​

Wypłata barbórki w Polskiej Grupie Górniczej (PGG)

Polska Grupa Górnicza wypłaci nagrodę 28 listopada 2025 roku, w wysokości zbliżonej do miesięcznego wynagrodzenia, czyli około 12 000 zł brutto. To stały element porozumienia płacowego, a nie dodatkowa premia.

​Wypłata barbórki 2025. Status w KGHM Polska Miedź i w innych spółkach

Pracownicy KGHM zatrudnieni co najmniej 12 miesięcy (od 5 grudnia 2024 do 4 grudnia 2025) dostaną nagrodę barbórkową równą miesięcznemu wynagrodzeniu, obliczonymi jak pensja urlopowa. Dla krótszego stażu wypłata jest proporcjonalna do przepracowanych dni, a środki trafią na konta 28 listopada 2025. W Południowym Koncernie Węglowym również zapowiedziano wypłaty, zgodnie z tradycją górniczą.​

Niepewność wypłat nagród barbórkowych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW)

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) nagrody barbórkowe są zagrożone z powodu strat finansowych (11,1 mld zł w 9 kwartałów) i pustego funduszu stabilizacyjnego; zarząd negocjuje ze związkami, ale decyzji jeszcze nie podjął. Prowadzi negocjacje ze stroną społeczną, a wypłata jest obarczona wysokim ryzykiem.

Czy wszyscy górnicy dostaną pieniądze z okazji Barbórki lub nagrody barbórkowe w tym roku? - podsumowanie

​Podsumowując, większość górników, zwłaszcza w największych spółkach węglowych jak PGG oraz w KGHM, otrzyma nagrody na czas, natomiast w niektórych miejscach, np. w JSW, decyzje są nadal w toku ze względu na sytuację finansową spółki.

Wypłata barbórki a obowiązek prawny

Pracodawcy w górnictwie muszą wypłacić barbórkę na podstawie układów zbiorowych i porozumień płacowych. Ministerstwo potwierdza, że to integralna część wynagrodzenia górników.

Nie tylko barbórka. Oto inne świadczenia finansowe dla górników

Oprócz nagrody barbórkowej, górnicy w 2025 roku mogą liczyć na szereg innych świadczeń finansowych wpływających znacząco na ich roczny dochód. Jednym z najważniejszych dodatków jest Nagroda Roczna, powszechnie nazywana "Czternastką". Jest to pełna pensja, której wypłata następuje zazwyczaj w styczniu lub lutym kolejnego roku, choć stanowi ona część rocznego wynagrodzenia. Gwarantowana jest układem zbiorowym, jednak w przypadku nierentownych kopalń jej wypłata może być uzależniona od wypracowanych zysków.

Do bieżącego wynagrodzenia dochodzą także Premie Zadaniowe, których wysokość jest ściśle związana z poziomem wydobycia i ogólną efektywnością pracy załogi; mogą one osiągać kwoty rzędu 2000-3000 zł.

Z uwagi na specyfikę pracy, górnicy otrzymują również Dodatek za Szkodliwość, będący rekompensatą za pracę w trudnych warunkach (takich jak pył, hałas, czy praca pod ziemią), a jego wartość szacuje się na przykład na 500-1000 zł.

Kolejnym istotnym przywilejem jest Deputat Węglowy, stanowiący ekwiwalent za węgiel (np. 8 ton rocznie), który jest często wypłacany w formie gotówki lub bonów, stanowiąc znaczący dodatek finansowy w skali roku. Wszystkie te dodatki i nagrody, w kontekście roku 2025, będą zależały od indywidualnych decyzji zarządów poszczególnych spółek górniczych, które muszą równoważyć trudności finansowe z koniecznością przestrzegania obowiązujących Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy.