Rano w czwartek doszło w Szczecinie do poważnego wypadku. Tramwaj wypadł z szyn i uderzył w budynek mieszkalny. Trzy osoby zostały poszkodowane, w tym jedną przewieziono do szpitala.
Na miejscu zdarzenia pojawiło się pięć zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe oraz policja. Tramwajem podróżowało jedynie siedem osób - podaje TVP Szczecin. Jedna osoba została przewieziona do szpitala.
Naruszona konstrukcja budynku
Jak czytamy, siła uderzenia naruszyła konstrukcję budynku przy wejściu do klatki schodowej, a część elewacji odpadła. Służby zabezpieczyły teren i wyjaśniają okoliczności wypadku.
