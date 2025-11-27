Na miejscu zdarzenia pojawiło się pięć zastępów straży pożarnej, pogotowie ratunkowe oraz policja. Tramwajem podróżowało jedynie siedem osób - podaje TVP Szczecin. Jedna osoba została przewieziona do szpitala.

Szokujący finał pościgu za porywaczami. Samochód uderzył w tramwaj, zginął człowiek w bagażniku
Szokujący finał pościgu za porywaczami. Samochód uderzył w tramwaj, zginął człowiek w bagażniku

Zobacz również

Naruszona konstrukcja budynku

Jak czytamy, siła uderzenia naruszyła konstrukcję budynku przy wejściu do klatki schodowej, a część elewacji odpadła. Służby zabezpieczyły teren i wyjaśniają okoliczności wypadku.

Reklama