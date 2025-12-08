Najnowsze badanie opinii publicznej rzuca cień na ocenę funkcjonowania polskiej opieki zdrowotnej. Aż 41 proc. Polaków uważa, że sytuacja pacjentów w placówkach zdrowia uległa pogorszeniu w ciągu ostatnich dwóch lat. Znaczna grupa, bo 38 proc. respondentów, nie zauważyła żadnych zmian w funkcjonowaniu przychodni i szpitali. Jedynie 7 proc. ankietowanych dostrzega jakąkolwiek poprawę w służbie zdrowia.

Kto jest najbardziej krytyczny?

Krytyka zmian w służbie zdrowia nie rozkłada się równomiernie. Najbardziej negatywne nastroje panują wśród konkretnych grup społecznych i politycznych. Aż 50 proc. osób w wieku 50-59 lat uważa, że sytuacja pacjentów się pogorszyła. Zdecydowanie najbardziej krytyczni są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (67 proc.) oraz zwolennicy Konfederacji (57 proc.). Podobny odsetek niezadowolonych odnotowano wśród głosujących na Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

Kto nie widzi zmian?

Grupą, która najczęściej deklaruje brak zmian, są zwolennicy obecnej koalicji. Aż 63 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej stwierdza, że nie zauważyło żadnych zmian. Brak zmian dostrzega także 45 proc. osób z wykształceniem średnim. Zaledwie 8 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej dostrzega poprawę.