Minister Miłosz Motyka wystosował do protestujących górników z PG Silesia pismo, w którym deklaruje chęć prowadzenia dialogu. Górnicy w odpowiedzi napisali: „Pana pismo z dnia 25 grudnia powoduje tylko większą determinację wśród załogi PG Silesia”, a Piotr Duda nazwał pismo od ministra „skandalicznym”.

Minister deklaruje gotowość do wsparcia dialogu

Minister Energii w wystosowanym 25 grudnia piśmie do górników protestujących w PG Silesia, napisał:

Reklama

Ministerstwo Energii, kierując się dobrem pracowników kopalni PG Silesia, w szczególności górników, deklaruje gotowość do wsparcia dialogu społecznego oraz udziału w rozmowach dotyczących trwającego sporu

Dodał, iż zaprasza pracowników PG Silesia oraz przedstawicieli organizacji związkowych kopalni do udziału w posiedzeniu Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które planowane jest na 7 stycznia 2026 r.

„Tylko rozmowa może doprowadzić do przerwania protestu”

Górnicy z PG Silesia stanowczo odrzucają to pismo jako zupełnie nieodnoszące się do ich postulatów. Przypomnijmy, wcześniej wielokrotnie żądali, by minister Motyka przyjechał do nich, do kopalni. W piśmie, które wystosowali w odpowiedzi na list ministra, napisali:

„Pana pismo z dnia 25 grudniu powoduje tylko większą determinację wśród załogi PG Silesia. Jeżeli Pan chciałby rozwiązać ten konflikt to po pierwsze powinien Pan przyjechać na PG Silesia i rozmawiać z przedstawicielami załogi. Tylko rozmowa może doprowadzić do przerwania protestu. Należy zaznaczyć, że konflikt ten nie dotyczy tylko strony rządowej, ale także właściciela kopalni”.

Przedstawiciele związków zawodowych w PG Silesia napisali również:

Co do postulatu głównego tj. żądania od Rządu RP równego traktowania podmiotów wydobywających węgiel kamienny w Polsce ze szczególnym naciskiem na zabezpieczenie pracowników co za tym idzie spotkania z Ministrem Energii Miłoszem Motyką proponujemy następujące rozwiązanie: Podpisanie porozumienia o następującej treści:

1. Ministerstwo Energii gwarantuje pracownikom PG Silesia Sp. z o.o. zatrudnionym na dzień 25 grudnia 2025 roku w przypadku likwidacji, upadłości oraz decyzji pracownika alokację na najbliższą kopalnię jego miejsca zamieszkania z uwzględnieniem jego kwalifikacji.

2. Ministerstwo Energii wprowadzi pod obrady sejmu nowelizację ustawy górniczej, która spowoduje objęcie tą ustawą pracowników PG Silesia. Termin przeprowadzenia nowelizacji do 31 stycznia 2026 roku. Jednocześnie żądamy od Właściciela oraz Zarządcy Sądowego:

1. Podpisania porozumienie w którym zobowiązują się do nie wyciągania konsekwencji wobec protestujących pracowników.

2. Ustalenia ostatecznego terminu wypłaty zaległej Nagrody Barbórkowej.

3. Powołania Zespołu składającego się z przedstawicieli pracodawcy oraz strony społecznej, w celu poprawy bezpieczeństwa związanej z niskim obłożeniem stanowisk pracy.



„Kolejne skandaliczne pismo”

Do pisma od ministra odniósł się także Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Opisując list ministra Motyki, określił go mianem "skandalicznego". Podkreślił przy tym, że górnicy nadal będą kontynuowali swój strajk pod ziemią.