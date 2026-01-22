- Dlaczego 14 lutego ustanowiono nowe święto państwowe?
- Czy 14 lutego jest dniem wolnym od pracy?
- Czy należy się dzień wolny od pracy sobotę, 14 lutego 2026?
- Kiedy przysługuje dzień wolny za święto w sobotę?
- Które święta w 2026 roku dadzą wolne za sobotę?
- Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku
Dlaczego 14 lutego ustanowiono nowe święto państwowe?
Wśród oficjalnych świąt państwowych brakowało upamiętnienia najliczniejszej podziemnej organizacji z czasów II wojny światowej, dlatego święto to zostało ustanowione na mocy ustawy przyjętej przez Sejm 9 stycznia 2025 roku.
Armia Krajowa, powołana rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 roku, odegrała kluczową rolę w walce o niepodległość Polski. W szczytowym momencie AK liczyła ponad 350 tys. żołnierzy, z czego około 10 tys. stanowili oficerowie, a 35-40 tys. to ochotnicy walczący w oddziałach leśnych.
To nie tylko gest wobec przeszłości, ale także przesłanie do przyszłych pokoleń o pamięci i szacunku dla naszych bohaterów.
Czy 14 lutego jest dniem wolnym od pracy?
Nie każde święto państwowe oznacza wolne od pracy, tak też jest w przypadku Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. 14 lutego 2026 roku sklepy i zakłady pracy będą funkcjonować normalnie.
14 lutego jest od 2025 roku świętem państwowym, ale nie dniem wolnym od pracy. Nowe święto upamiętnia Żołnierzy Armii Krajowej i ich walkę o wolność Polski.
Czy należy się dzień wolny od pracy sobotę, 14 lutego 2026?
14 lutego wypada w tym roku w sobotę, więc w praktyce jest wolny od pracy. Choć jest to święto państwowe, nie znajduje się ono w wykazie dni ustawowo wolnych od pracy, dlatego fakt, że wypada w sobotę nie daje prawa do odbioru dnia wolnego.
Kiedy przysługuje dzień wolny za święto w sobotę?
Dzień wolny należy się tylko wtedy, gdy święto jest ustawowo wolne od pracy i wypada w sobotę, a pracownik pracuje w systemie poniedziałek - piątek. W takiej sytuacji pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.
Które święta w 2026 roku dadzą wolne za sobotę?
W 2026 roku dzień wolny będzie przysługiwał za:
- 15 sierpnia 2026 - wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 26 grudnia 2026 - drugi dzień Bożego Narodzenia.
Za te dwa dni święta pracownicy odbiorą dodatkowe dni wolne, w terminach wyznaczonych przez pracodawcę.
Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku
- 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
- 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli
- 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
- 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (piątek) - Święto Pracy
- 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
- 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
- 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
- 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
- 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
- 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
- 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję