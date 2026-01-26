"W dniu 26.01.2026 roku w związku z oblodzeniem sieci trakcyjnej spowodowanym opadami marznącego deszczu pociągi PKP Intercity mogą doznawać wysokich opóźnień lub zostać odwołane" - przekazał przewoźnik w komunikacie. Wstrzymano ruch pociągów na kilku odcinkach:

Poznań Główny – Frankfurt/Oder w obu kierunkach;

Poznań Główny – Wrocław Główny w obu kierunkach;

Rzepin – Szczecin Główny obu kierunkach;

Poznań Główny – Szczecin Główny obu kierunkach.

Zmieniona zostanie organizacja ruchu czterech pociągów

Przewoźnik poinformował, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych od godz. 7.30 w poniedziałek do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów spółek: PKP Intercity, Koleje Dolnośląskie, Polregio i Koleje Wielkopolskie na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, oraz PKP Intercity i Koleje Mazowieckie na obszarze działania tej drugiej spółki.

Jednocześnie zmieniona zostanie organizacja ruchu kilku pociągów. Np. IC nr 83106/7 "OSTERWA" relacji Szczecin Główny – Zakopane został odwołany na odcinku Szczecin Dąbie - Zakopane, a IC nr 8034/5 "ZAMOYSKI" relacji Kołobrzeg – Piła Główna został odwołany na całej trasie. Odwołano też pociąg IC nr 58103/2 "ŻUŁAWY" relacji Olsztyn Główny – Szczecin Główny na odcinku Gdynia Główna - Szczecin Główny. Podróżnym umożliwiono przejazd tą trasą pociągiem IC nr 58105/4 "BRYZA" relacji Olsztyn Główny – Szczecin Główny. Okrężną drogą przewoźnik skierował skład IC nr 6502/3 „MAMRY” relacji Wrocław Główny – Olsztyn Główny. Pojedzie on przez Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Jarocin z pominięciem postojów na kilku stacjach. W całej relacji odwołany został pociąg IC nr 6504/5 "MIESZKO" ze stacji Wrocław Główny do stacji Gdynia Główna, a na odcinku Wrocław Główny - Gdynia Główna odwołano pociąg IC nr 4510/1 "HEWELIUSZ" relacji Katowice – Gdynia Głowna. Podróżni na odcinku Poznań Główny – Wrocław Główny nie pojadą składem EIC nr 1610/1 "VIADRINA" relacji Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny; przejazd ma być umożliwiony kolejnymi pociągami rejsowymi.

Pociągi opóźnione nawet 50 minut

W przypadku 12 pociągów PKP Intercity wprowadzone zostaną zastępcze wagony. W związku z tym pasażerom mogą być przydzielone inne miejsca, niż wskazane na bilecie.

Firma przekazała, że klienci mają prawo do zgłoszenia reklamacji - za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który jest na stronie internetowej, w dowolnej kasie biletowej oznaczonej logotypem PKP Intercity oraz przesyłką pocztową na adres: PKP Intercity S.A. Centrala Spółki, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa.

Z informacji zamieszczonych na stronie portalpasazera.pl, zarządzanej przez PKP PLK wynika, że na stacji Warszawa Zachodnia również występują utrudnienia spowodowane głównie złymi warunkami atmosferycznymi. Pociągi mogą być opóźnione nawet 50 minut.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkich Kolei Mazowieckich

Warszawski Transport Miejski poinformował natomiast, że "z przyczyn technicznych na stacji Warszawa Zachodnia" występują utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkich Kolei Mazowieckich, tj. S2, S3, S4 i S40. "Możliwe opóźnienia, odwołania, przekierowania i relacje skrócone pociągów" - dodał WTM.

SKM na Facebooku informowała zaś o kilku opóźnionych pociągach, np. skład ze stacji Zegrze Południowe do stacji Piaseczno miał pojechać z pominięciem odcinka Warszawa ZOO - Warszawa Wola, przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z zatrzymaniem na każdym przystanku po trasie przejazdu. Pociąg ze stacji Pruszków do stacji Otwock był opóźniony powyżej 30 minut "z powodu interwencji Pogotowia Ratunkowego do jednego z Pasażerów".