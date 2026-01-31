Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. To do niego zwracają się z prośbą i pomoc rodziny, które poszukują zaginionych bliskich. Jasnowidz z Człuchowa coraz częściej zabiera głos na temat tego, co dzieje się w Polsce oraz na świecie.

Wizja jasnowidza Jackowskiego. Ameryka zagra Polską?

Jego wypowiedzi dotyczą zarówno sytuacji w Ukrainie, jak też na Bliskim Wschodzie. W rozmowie z "Super Expressem" podzielił się swoją wizją dotyczącą takich mocarstw jak Stany Zjednoczone i Rosja. Wspomniał również o tym, co stanie się z Polską.

Jak wieszczy w rozmowie z "Super Expressem" Krzysztof Jackowski Polska znajduje się obecnie pod silnym wpływem Stanów Zjednoczonych. Ten układ, jak przepowiada, może się szybko zmienić.

Według moich wizji, Polska jest pod dużym wpływem amerykańskim. Nazwę, że to jest nawet więcej niż wpływ, ale Ameryka może Polską zagrać, bo sama Ameryka jest w bardzo trudnej sytuacji na świecie – mówi jasnowidz Jackowski. Jego zdaniem USA może wykorzystać Polskę jako element globalnej rozgrywki. Jackowski uważa, że nasz kraj a dokładnie jego losy są bardzo zagrożone.

Mrożąca krew w żyłach wizja Jackowskiego. "Cały porządek runął"

Zmienia się hegemonia na świecie. Nie tylko ekonomiczna, nie tylko handlowa, nie tylko przemysłowa, a też hegemonia siłowa – wyjaśnia jasnowidz Jackowski. Proszę zwrócić uwagę, że Trump, że w obliczu obecnych wydarzeń mówi, że nie wiadomo, czy art. 5 NATO jeszcze działa, czy sojusz będzie w tym składzie czy nie. Trump widzi, że to już nie działa. Cały porządek runął - zwraca uwagę jasnowidz Jackowski.

Nowa wizja jasnowidza Jackowskiego. Putin ugra to, co chce?

W przepowiedni jasnowidza z Człuchowa nie brakuje także wątku Rosji. I tak jak Putin mówi: "a po ca nam Polska, po co nam inne kraje. My nie chcemy". W jakim sensie mówi prawdę, ponieważ tu chodzi o wpływy – uważa Jackowski. Jego zdaniem Trump jest gotowy oddać wpływy a być może jak wieszczy jasnowidz, już to zrobił.

Jackowski przypomniał swoją wcześniejszą wizję według której "Polska zostanie podzielona". Dla Putina, według jasnowidza, to jedyny moment, by ugrać, to co chce. Nie zaspokoi się tym, co już zdobył. To już ma. (…) On chce całego układu. No to dostanie – stwierdza jasnowidz Jackowski.