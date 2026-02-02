Nasz konsul z Panamy i konsul honorowy byli w kontakcie z obsługą lotniska, firmą odpowiedzialną za czarter i organizatorem wyjazdu - biurem podróży - poinformował Wewiór.

Prawie 300 osób utknęło w sobotę na lotnisku na Dominikanie

W niedzielę rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski poinformował, że prawie 300 osób utknęło w sobotę na lotnisku na Dominikanie z powodu awarii czarterowego samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT. Znaleźliśmy dla nich pokoje hotelowe, ale większość zdecydowała się zostać na lotnisku i tam czekać na lot powrotny do Polski - poinformował.

Jak przekazał wówczas Moczulski, w samolocie, który w sobotę o godz. 15.30 czasu lokalnego (20.30 czasu polskiego), w ramach lotu o numerze LO6286, miał wyruszyć w podróż z lotniska w Punta Cana na wschodnim wybrzeżu Dominikany do Warszawy, wystąpiła usterka techniczna, której nie udało się usunąć na miejscu. W efekcie 293 pasażerów utknęło na lotnisku.

Zorganizowanie noclegu dla wszystkich było mocno utrudnione

W sobotni wieczór podróżni, którzy na Dominikanę polecieli na wczasy zorganizowane przez biuro podróży Itaka, zostali na lotnisku. Jak wyjaśnił rzecznik prasowy PLL LOT, ze względu na nocne godziny i bardzo ograniczoną dostępność miejsc w hotelach, a także anulowanie rejsu przez jeszcze jedną linię lotniczą, zorganizowanie noclegu dla wszystkich było mocno utrudnione.

Miejsca w hotelach, 90 pokoi, udało się znaleźć dopiero w niedzielę rano, ok. godz. 9.00. Większość pasażerów stwierdziła jednak, że nie chce jechać do hotelu na zaledwie kilka godzin i woli zostać na lotnisku. Otrzymali oni odpowiednie świadczenia - poinformował Moczulski.