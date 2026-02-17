Minister Krzysztof Gawkowski opublikował na platformie X komunikat w sprawie ataku hakerskiego na Uniwersytet Warszawski w poniedziałek po godzinie 11. Zapewnił, że incydent został zgłoszony służbom, które rozpoczęły intensywne działania. "Podjęto m. in. kroki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ograniczeniem skutków naruszenia. Trwają również analizy związane z wykryciem sprawców" - przekazał.

Co z danymi osobowymi w bazach Uniwersytetu Warszawskiego?

Według dotychczasowych ustaleń sprawcy ataku nie uzyskali dostępu do danych osobowych z zasobów uczelni. Minister cyfryzacji podkreślił, że "instytucje publiczne, w tym uczelnie oraz firmy powinny stale przykładać najwyższą wagę do zabezpieczania dostępu elektronicznego do swoich systemów oraz działać zgodnie z zasadami ustanowionymi w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa".

Hakerzy zaatakowali UW już w styczniu

Władze Uniwersytetu Warszawskiego opublikowały komunikat w sprawie incydentu "z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania typu ransomware w części infrastruktury IT" uczelni. "Trwa szczegółowa analiza techniczna i prawna. Dotychczasowe ustalenia nie wskazują na wystąpienie nieuprawnionego dostępu do danych osobowych" - podano, potwierdzając zapewnienia ministra. Biuro prasowe uczelni przekazało, że pierwsze informacje o trwającej kampanii złośliwego oprogramowania pojawiły się 9 lutego. "Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warszawskiego niezwłocznie rozpoczął weryfikację środowiska teleinformatycznego uczelni" - czytamy. Ustalono, że hakerzy zaatakowali w styczniu. "Zidentyfikowano stację roboczą, z której wprowadzono złośliwe oprogramowanie do środowiska uczelni" - podano.

Polska celem cyberprzestępców

Szef resortu cyfryzacji podkreślił, że Polska jest najczęściej atakowanym przez cyberprzestępców państwem Unii Europejskiej, a szczególną wagę do zabezpieczania dostępu elektronicznego do swoich systemów powinny przykładać instytucje publiczne. Pomóc mają w tym nowe narzędzia, jakie dają zapisy nowelizowanej ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa. Ta nowelizacja jednak czeka na podpis prezydenta.