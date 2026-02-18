Obecne przepisy dotyczące strefy buforowej tracą ważność 4 marca 2026 roku. Rząd nie zamierza jednak otwierać tego terenu. Nowy projekt rozporządzenia MSWiA zakłada, że od 5 marca zakaz przebywania potrwa przez następne 90 dni. Służby utrzymają obostrzenia na odcinku 78,29 km. Ograniczenia dotyczą terenów, za które odpowiadają placówki Straży Granicznej w:

Michałowie,

Narewce,

Białowieży,

Dubiczach Cerkiewnych,

Czeremsze.

Gdzie dokładnie nie wolno wchodzić?

Szerokość strefy zależy od ukształtowania terenu i poziomu zagrożenia. Projekt przewiduje trzy warianty głębokości zakazu:

Standardowy pas (59,24 km): Zakaz obejmuje 200 metrów od linii granicy.

Rezerwaty przyrody (15,26 km): Tutaj strefa jest szersza i wynosi około 2 km w głąb kraju.

Najszerszy odcinek (3,79 km): W wybranych miejscach pas zakazu sięga nawet 4 km od granicy.

Co ważne dla lokalnej gospodarki, urzędnicy zapewniają, że strefa nie obejmuje miejscowości ani szlaków turystycznych. Rząd chce w ten sposób zminimalizować straty dla mieszkańców i branży urlopowej.

Przemyt z powietrza i szturm na granice

MSWiA argumentuje swoją decyzję "stałą presją migracyjną". Od połowy 2021 roku cudzoziemcy z państw wysokiego ryzyka codziennie próbują nielegalnie przedostać się z terytorium Białorusi do Polski.

Pojawił się jednak nowy, niepokojący powód. Służby graniczne odnotowują ostatnio wysyp balonów meteorologicznych. Przelatują one z Białorusi, niosąc podwieszone pakunki z wyrobami tytoniowymi. Przechwytywanie takich przesyłek angażuje duże siły Straży Granicznej, co przy jednoczesnych próbach siłowego przekraczania bariery, tworzy niebezpieczne obciążenie dla mundurowych.

Strefa buforowa przy granicy z Białorusią

Specjalne zasady przebywania przy granicy polsko-białoruskiej obowiązują od 13 czerwca 2024 roku. Od tego czasu rząd regularnie przedłuża te obostrzenia, reagując na działania reżimu w Mińsku. Według autorów projektu, utrzymanie strefy buforowej to najskuteczniejszy sposób na zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i uszczelnienie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.